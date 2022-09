पाकिस्तानच्या पराभवानंतर PCB अध्यक्ष रमीझ राजाचं भिकार वागणं, हिंदुस्थानी पत्रकाराशी गैरवर्तन

आशिया चषक क्रिकेट (Asia Cup 2022) स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात रविवारी श्रीलंकेने पाकिस्तानला (Sri Lanka vs Pakistan) धूळ चारत सहाव्यांचा ही स्पर्धा जिंकण्याचा कारनामा केला. श्रीलंकेने विजयासाठी दिलेल्या 171 धावांचा पाठलाग करताना पाकिस्तानचा संपूर्ण संघ 147 धावांमध्ये गारद झाला आणि श्रीलंकेने 23 धावांनी विजय मिळवला. या पराभवामुळे पाकिस्तान बिथरला असून याचाच प्रत्यय सामना संपल्यानंतर आला. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष रमीझ राजा (Pakistan Cricket Board (PCB) chairman Ramiz Raja) यांनी हिंदुस्थानी पत्रकारांशी गैरवर्तन केले. याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

श्रीलंकेकडून नामुश्कीदायक पराभव सहन करावा लागल्याचे दु:ख रमीझ राजा यांच्या चेहऱ्यावर दिसत होते. सामना संपल्यानंतर मैदानातून बाहेर येताच त्यांना पत्रकारांनी घेरले. याच दरम्यान एका हिंदुस्थानी पत्रकाराने ‘पाकिस्तानचे नागरीक नाखुश असतील, त्यामुळे त्यांना आपण काय संदेश द्याल? असा प्रश्न त्यांना विचारला. हा प्रश्न ऐकताच रमीझ राजा यांनी पत्रकाराकडे पाहिले आणि ‘तुम्ही तर हिंदुस्थानी असाल, त्यामुळे तुमचे नागरीक खुप खुश असेल ना’, असे म्हटले. एवढेच नाही तर रमीझ राजा यांनी पुढे येत पत्रकाराचा मोबाईलही हिसकावून घेतला.

दरम्यान, सोशल मीडियावर रमीझ राजा यांचा व्हिडीओ तुफान व्हायरल झाला आहे. प्रत्येक जण त्यांच्या गैरवर्तनाची निंदा करत आहे. विशेष म्हणजे श्रीलंकेविरुद्धच्या अंतिम लढतीपूर्वी रमीझ राजा यांनी हिंदुस्थानच्या निवड समितीला जास्त प्रयोग न करण्याचा सल्ला दिला होता. परंतु अंतिम लढतीत पाकिस्तानचाच संघ डळमळीत झाल्याचे दिसले.

Reaction of PCB chairman Ramiz Raja after Pakistan lose Asia Cup 2022 and looked at the reply of PCB chairman on Journalist. pic.twitter.com/3u8TLdxYNm

— CricketMAN2 (@ImTanujSingh) September 11, 2022