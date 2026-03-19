युद्धाच्या छायेतही इराणचा FIFA वर्ल्ड कप खेळणार, ठेवली महत्त्वाची अट

मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर इराणच्या फुटबॉल संघाने FIFA वर्ल्ड कप 2026 बाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. सुरुवातीला या स्पर्धेवर बहिष्कार टाकण्याची भूमिका घेतलेल्या इराणने आता अटींसह स्पर्धेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, अमेरिकेत सामने खेळण्यास स्पष्ट नकार देत त्यांनी FIFAसमोर महत्त्वाची मागणी ठेवली आहे.
आगामी FIFA वर्ल्ड कप 2026 चे सामने अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको या तीन देशांमध्ये होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर इराण फुटबॉल महासंघाचे प्रमुख मेहदी ताज यांनी संघाच्या तयारीला सुरुवात झाल्याची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, इराणचा संघ तुर्कीमध्ये प्रशिक्षण शिबिर (कॅम्प) आयोजित करणार असून तेथे दोन मैत्रीपूर्ण सामने खेळण्याचीही तयारी सुरू आहे.
मात्र, या सर्व तयारीदरम्यान इराणने एक महत्त्वाची अट घातली आहे. इराणच्या संघाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, ते अमेरिकेत कोणतेही सामने खेळणार नाहीत. त्यांच्या गट फेरीतील सामने अमेरिकेत नियोजित असले तरी ते इतर देशांमध्ये हलवावेत, अशी मागणी त्यांनी FIFAकडे केली आहे. ही मागणी सध्याच्या राजकीय आणि सुरक्षा परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आल्याचे समजते.
याआधी परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी होती. इराणचे सर्वोच्च नेते अली खोमेनी यांच्या हत्येनंतर देशात तणाव वाढला होता. त्यानंतर इराणचे क्रीडा मंत्री अहमद दोन्यामाली यांनी स्पष्ट संकेत दिले होते की, इराणचा संघ वर्ल्ड कपमध्ये सहभागी होणार नाही. त्यामुळे स्पर्धेतील इराणच्या सहभागावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. मात्र, काही दिवसांतच या भूमिकेत बदल झाला आणि संघाने स्पर्धेत खेळण्याचा निर्णय घेतला.
दरम्यान, अमेरिका आणि इराणमधील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर माजी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही या विषयावर प्रतिक्रिया दिली होती. त्यांनी म्हटले होते की, “इराणच्या राष्ट्रीय फुटबॉल संघाचे वर्ल्ड कपमध्ये स्वागत आहे, मात्र त्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अमेरिकेत खेळणे योग्य ठरणार नाही.” ट्रम्प यांच्या या वक्तव्यानंतर या विषयावर जागतिक स्तरावर चर्चा सुरू झाली.
या सर्व घडामोडींनंतर इराणने आपला अंतिम निर्णय स्पष्ट केला. त्यांनी वर्ल्ड कपमध्ये खेळण्यास होकार दिला असला तरी अमेरिकेत खेळण्यास ठाम नकार कायम ठेवला आहे. त्यामुळे आता FIFAसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
विशेष म्हणजे, नियोजनानुसार इराणचे काही गट फेरीतील सामने अमेरिकेत होणार आहेत. अशा परिस्थितीत इराणच्या मागणीचा विचार करून सामने स्थलांतरित केले जातील की नाही, याबाबत FIFA काय निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण फुटबॉल जगताचे लक्ष लागले आहे.