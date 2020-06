‘कॉफी विथ करण’वर रणबीरची टीका, व्हिडीओ व्हायरल

सुशांतसिंग राजपूत याच्या आत्महत्येनंतर बॉलिवूडमधील नेपोटीझम विषयी बर्‍याच गोष्टी बोलल्या जात आहेत. दररोज कलाकारांच्या पोस्ट व्हायरल होत आहेत. सोशल मीडियावर करण जोहरला सर्वाधिक लक्ष्य केले जात आहे. तसेच त्याचा शो ‘कॉफी विथ करण’ च्या बर्‍याच व्हिडीओ क्लिप्स सोशल मीडियावरही व्हायरल होत आहेत. दरम्यान, रणबीर कपूरचा एक थ्रोबॅक व्हिडीओ सोशल मीडियावर सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे.

Reality Of So Called Coffee With Karan #karanjohar Forces Everyone To Come On Their Show And Speaks What he Wants To.

Ranbir Said To Stop That It's Not Fair. #FIRForSushantUnder302 pic.twitter.com/oaMKfWxVpq

