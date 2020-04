बायकोचा बदला घेण्यासाठी 8 वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करून हत्या केली, पित्याला अटक

उत्तर प्रदेशात एका बापाला पोटच्या मुलीवर बलात्कार करून ठार मारल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली आहे. ही घटना पाहून आणि ऐकून पोलिसांच्याही अंगावर काटा आला होता. चौकशीमध्ये आरोपीने पोलिसांना माहिती दिली की त्याने हे कृत्य बायकोला धडा शिकवण्यासाठी केलं होतं. संशयाने पछाडलेल्या आणि माथं फिरलेल्या या बापामुळे निष्पाप मुलीला तिच्या कल्पनेपलिकडील अत्याचार सहन करावे लागले आणि अखेर मृत्यूलाही कवटाळावं लागलं.

#Bareilly, (#UttarPradesh): A father raped and killed his 8-year-old daughter because he suspected his wife of cheating on him and believed that the daughter was born from her illicit relationship. pic.twitter.com/l1fU0dMCBp

— IANS Tweets (@ians_india) April 16, 2020