अखेर यंत्रेही अडकली…रॅट मायनर्सनी अशक्य ते केले शक्य…बचाव कार्यात गाठला महत्त्वाचा टप्पा

उत्तरकाशीतील सिलक्यारा बोगद्यात अडकलेल्या 41 मजुरांपर्यंत पोहचण्यास तब्बल 17 दिवसांनी यश आले आहे. अथक प्रयत्न, जगविख्यात कंपन्यांच्या मशीन आणूनही त्या अपयशी ठरत होत्या. मात्र, रॅट होल मायनिंग टेक्निकला एनजीटीने बंदी घातली होती, तीच यंत्रणा यात यशस्वी ठरली आहे. सैन्याच्या रॅट मायनर्सनी अशक्य ते शक्य करून दाखवले आहे. त्यांनी बोगद्यातील मातीचा ढिगारा हटवत मजूरांपर्यंत पोहचण्यात यश मिळवले आहे. त्यांच्या या कर्तबगारीमुळेच मजुरांची लवकरच सुटका होणार आहे.

अमेरिकेच्या ऑगर मशीनने 48 मीटरपर्यंत दगड, मातीचा ढिगारा हटवला होता. मात्र, दगडात अडकत ती बंद पडली होती. त्यामुळे याठिकाणी यंत्रेही अपयशी ठरली होती. तसेच मजूर अडकून अनेक दिवस उलटले होते. त्यामुळे अखेर रॅट मायनर्सना बोलविण्यात आले. त्यांनी सोमवारी 4-5 मीटरपर्यंत आत जात माती बाहेर काढली होती. तोपर्यंत 52 मीटर पाईप टाकण्यात आले होते. त्यामुळे मजूर आणि रेस्क्यू टीममधअये केवळ 3 मीटर एवढे राहिले होते. त्यामुळे मजुरांची सुटका होण्याचा क्षण जवळ आला होता.

बोगदा असलेल्या डोंगरावर व्हर्टिकल ड्रील करण्याचे कामही सुरु करण्यात आले होते. एकूण 86 मीटर व्हर्टिकल ड्रील केले जाणार होते. मंगळवारी दुपारपर्यंत 42 मीटर ड्रील करण्यात आले होते. तसेच आतमध्ये अडकलेल्या ऑगर मशीनला कापून बाहेर काढण्यात आले. यानंतर रॅट मायनर्सचे काम सुरु झाले होते. सिलक्यारामध्ये मशीनचे भाग तुटत होते किंवा बोगद्याच्या आत अडकले होते. पावसाचीही भीती होती. बोगदा पाण्याने भरू लागला की परतीचा मार्ग सोपा नसतो. आत अडकलेल्या कामगारांना डोकेदुखी आणि उलट्या झाल्याची तक्रारी आल्या होत्या. ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी असल्याचे हे प्रमुख लक्षण आहे. त्यामुळेच रॅट मायनिंगचा वापर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

#WATCH | Uttarkashi (Uttarakhand) tunnel rescue | Visuals from the Silkyara tunnel where the operation to rescue 41 workers is ongoing.

Manual drilling is going on inside the rescue tunnel and auger machine is being used for pushing the pipe. As per the last update, about 2… pic.twitter.com/26hw32fChI

— ANI (@ANI) November 28, 2023