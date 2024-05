मुंबईकरांनो जबाबदारीने मतदान करा, उद्योगपती रतन टाटा यांचे आवाहन

लोकसभा निवडणुकीत पाचव्या टप्पाचे मतदान 20 मे रोजी होणार आहे. दरम्यान, या आधीच्या टप्प्यात अनेक कलाकारांनी मतदानाचा हक्क बजावला आहे. या पार्श्वभूमीवर टाटा सन्सचे अध्यक्ष एमेरिटस आणि उद्योगपती रतन टाटा यांनी नागरिकांना 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत उत्साहाने सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. रतन टाटा यांनी सोशल मीडियावर याबाबत पोस्ट शेअर केली आहे.

Monday is voting day in Mumbai. I urge all Mumbaikars to go out and vote responsibly.

टाटा ट्रस्टचे अध्यक्ष रतन टाटा यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर आपला संदेश जारी केला. निवडणुकीत जबाबदारीने मतदान करावे, असे आवाहन त्यांनी देशवासीयांना केले.

As responsible Indian citizens we must exercise our right to vote this Monday in Maharashtra. Let’s carry out our duty as Indians and vote keeping our country’s best interests in mind. Go forth Promote, our right to Vote.

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) May 18, 2024