Ratnagiri News – थर्टी फस्टच्या पार्श्वभूमीवर रत्नागिरीत अंमली पदार्थ विक्रीवर करडी नजर, जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांच्या सूचना

सामना ऑनलाईन
|

नववर्ष स्वागताला येणारे पर्यटक तसेच सध्याचा पर्यटनाचा हंगाम पाहता सर्वच यत्रंनेने सतर्क राहून अंमली पदार्थांच्या विरोधात भरीव कारवाया कराव्यात, अशी सूचना निर्देश जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी दिली. नार्को को-ओर्डीनेशन यंत्रणेच्या जिल्हास्तरीय समितीची बैठक आज (29 डिसेंबर 2025) झाली. बैठकीला अपर पोलीस अधिक्षक बी. बी. महामुनी, समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त दीपक घाटे, अन्न व औषध प्रशासनचे सहाय्यक आयुक्त शशिकांत यादव, पोलीस निरीक्षक अश्वनाथ खेडकर, प्रांताधिकारी जीवन देसाई आदी उपस्थित होते.

अपर पोलीस अधीक्षक बी, बी. महामुनी यांनी सविस्तर आढावा‍ दिला. जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी विभागनिहाय तसेच उपविभागानुसार सविस्तर आढावा घेतला. ते म्हणाले, कोस्टगार्डने बोटींची तपासणी करावी. येणाऱ्या 31 डिसेंबर तसेच सध्याच्या पर्यटन हंगामाबाबत‍ पोलिसांसह सर्व यंत्रणांनी सतर्क राहून भरीव कारवाई करावी. पोलिसांनी पेट्रोलिंग वाढवून आपले गोपनीय नेटवर्क वाढविले पाहिजे. उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांकडे तसेच उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित असणारी तडीपारीची प्रकरणे तात्काळ मार्गी लावावीत. शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृती मोहीम राबवावी. शिक्षकांनाही सतर्क करावे. कृषी आणि वन विभागाने गांजाची लागवड होणार नाही, यासाठी सतर्क रहावे. गांजा सेवन प्रकरणात, तो कुठून आणला जातो याबाबत मुळाशी जाऊन तपास करावा. जास्तीत जास्त कारवाया झाल्या पाहिजेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Delhi News- प्लास्टिकचे शेड कोसळले, रेस्टॉरंटच्या छतावरून पडून 16 वर्षीय मुलाचा मृत्यू

Buldhana Crime News – मेहकरात पतीकडून कुऱ्हाडीने वार करून पत्नी व चार वर्षांच्या मुलाची हत्या

Latur Crime News – ​निलंग्यात नराधमाचा अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार; आरोपीवर पोस्को, ॲट्रॉसिटीसह अपहरणाचा गुन्हा दाखल

Latur News – मुलगी देण्यास नकार दिला, भाच्याने मामाच्या शेतात जीवन संपवलं

आठवड्यातून एकदा सूरण का खायला हवे, जाणून घ्या

2025 चा ओटीटी धमाका! ‘या’ हिंदी वेबसिरीजने गाजवले यंदाचे वर्ष

आम्ही हिंदुस्थानातले सर्वात मोठे पळपुटे म्हणाणाऱ्या ललित मोदीने मागितली माफी

मधुमेहींनी गुलकंद का खायला हवा, वाचा

Aravali Hills News – अरावली पर्वतरांगांसंबंधी सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती हा मोठा पण तात्पुरता दिलासा – आदित्य ठाकरे