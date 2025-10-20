Ratnagiri News – परतीच्या पावसात हरभरा, पावटा, तूर पीक घेण्यास शेतकरी सरसावला; भात कापणीबरोबर केली जाते वायंगणी शेती

सामना ऑनलाईन
|

कोकणातील शेतकरी वायंगणी शेतीत गुंतला असल्याचे चित्र ठिकठिकाणी दिसत असून यामध्ये पावटा, हरभरा, मूग पिकांची लागवड जास्त प्रमाणात करण्यात येत आहे. भातकापणी बरोबरच काही ठिकाणी वायंगणी शेती केली जात असल्याचे चित्र संगमेश्वर खाडीभाग व परचुरी परिसरात दिसत आहे. भातशेती कापणीची कामे 25 टक्केच पूर्ण झाली असताना दुसऱ्या टप्प्यात शेतकरी वायंगणी शेतीमध्ये वळला आहे. भातशेतीपेक्षा फायदेशीर शेती म्हणून कोकणातील शेतकरी वायंगणी शेतीला महत्त्व देतो.

भातशेतीपेक्षा वायंगणी शेती ही जास्त प्रमाणात केली जाते. शास्त्री, सोनवी, बावनदी, असावी नदीच्या किनाऱ्यावर गोड्या पाण्यावर ही शेती केली जाते. ऑक्टोबर महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात वायंगणी शेतीला प्रारंभ होतो. यावर्षी मुसळधार पावसाने भातशेतीची कापणीची कामे लांबणीवर पडली आहेत. मात्र, सकाळच्या दरम्यान भातकापणी आणि लगेचच झोडणीचे काम केले जात आहे.

भात कापणीबरोबर शेतात जावून शेतकरी वायंगणी शेतीचे काम करीत आहे. ओझरखोल, परचुरी आदी भागात ही शेती सुरू झाली आहे. शेतकरी वायंगणी शेतीतच गुंतला असल्याचे दिसत आहे. परचुरी, बावनदी, वांद्री तसेच डिंगणी खाडीपट्ट्यात वायंगणी शेती प्रामुख्याने केली जाते. यामध्ये पावटा, हरभरा, मूग, कुळीथ यासारखे पिके घेतली जातात. याच्या जोडीला मुळा, पावटा, भाजीही घेतली जाते. ग्रामीण भागात होणाऱ्या वायंगणी शेतीमधील भाजी व पिके जवळच्या बाजारपेठेत विक्रीसाठी आणली जाते. त्यातून अनेकांचा उदरनिर्वाह चालतो. त्यामुळे भातशेती बरोबर वायंगणी शेतीला तेवढेच महत्त्व आहे.

भातशेतीमधील तण काढून त्या जमिनीची मशागत केली जाते. त्यानंतर त्या जमिनीमध्ये पावटा, हरभरा, कुळीथ पीक घेतले जाते. कोकणात अनेक भागात ही शेती दिसत असून बचत गटाच्या माध्यमातूनही शेतीचे मळे फुलू लागले आहेत तर, काही ठिकाणी फुलांचीही लागवड केली जात आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

लग्नाची पत्रिका द्यायला मुंबईहून गावी आलेल्या तरुणीचा अपघातात मृत्यू, भाऊ किरकोळ जखमी

Jalna News – कंत्राटदाराच्या घरावर सशस्त्र दरोड्याचा प्रयत्न करणार्‍या टोळीचा पर्दाफाश, चंदनझिरा पोलिसांची कामगिरी

Nanded News – एसटी आणि खासगी ट्रॅव्हल्सचा अपघात, 27 प्रवासी जखमी

ICC Women’s World Cup 2025 – श्रीलंकेच्या कर्णधाराची विक्रमाला गवसणी, असं करणारी पहिलीच खेळाडू

Pandharpur News – नरकचतुर्दशीनिमित्त श्री विठ्ठलास आणि रूक्मिणी मातेस अलंकार परिधान

नाल्यावरून क्षुल्लक वादातून गोळीबार, निवृत्त सीआयएसएफ जवानासह दोघांचा मृत्यू; एक जखमी

अमेरिकेतील ओक्लाहोमा स्टेट युनिव्हर्सिटीमध्ये अंदाधुंद गोळीबार, एका विद्यार्थ्यासह 3 जण जखमी

टीम इंडियासाठी खेळणारा जम्मू-कश्मिरचा पहिला खेळाडू आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्त

Photo – पहिला दिवा महाराजांच्या चरणी! शिवभक्तांनी किल्ले रायगडावर साजरा केला दीपोत्सव