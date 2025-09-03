Ratnagiri News – गोवा बनावटीच्या दारूची कंटनेरमधून वाहतूक, मुंबईच्या भरारी पथकाकडून सापळा रचत कारवाई

सामना ऑनलाईन
|

राज्य उत्पादन शुल्क मुंबईच्या भरारी पथकाने राजापूर तालुक्यातील पन्हाळे तर्फ सौंदळ येथे सापळा रचत कारवाई केली. या कारवाईत एका कंटेनरमधील गोवा बनावटीच्या दारूचे 2 कोटी 11 लाख 72 हजार 280 रूपयांचे 1866 बॉक्स जप्त केले. मोठ्या प्रमाणात गोवा बनावटीची दारू सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्याच्या सीमा ओलांडून महाराष्ट्रात येत असल्याचे उघडकीस आले आहे.

मुंबईच्या भरारी पथकाने पाळत ठेवून पन्हाळे तर्फ सौंदळ येथे निनादेवी मंदिरासमोर टाटा कंपनीचा ट्रक कंटेनर पकडला. या कंटनेरमध्ये गोवा बनावटीच्या दारूचे 1866 बॉक्स सापडले. ट्रक चालक आसिफ आस मोहम्मद याला अटक करण्यात आली आहे. 25 लाख रूपये किंमतीचा ट्रक आणि 2 कोटी 11 लाख 72 हजार 280 रूपये किंमतीची दारू जप्त करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्याचा महसूल बुडवून आंतरराज्य टोळ्या कार्यरत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

अवैध दारू सापडल्यास टोल फ्री वर कळवा

आपल्या जवळपास अवैध दारूची निर्मिती किंवा विक्री किंवा वाहतूक सुरू असेल तर उत्पादन शुल्क विभागाच्या 18008333333 या टोल फ्री वर किंवा फोन क्रमांक 022-22663881 वर माहिती कळवा असे उत्पादन शुल्क विभागाच्या मुंबईच्या भरारी पथकाने आवाहन केले आहे.

