Ratnagiri News – संगमेश्वर-देवरुख मार्गावर मोठी वाहतूककोंडी, वाहनांच्या लांबच लांब रांगा

सामना ऑनलाईन
|

गौरी-गणपतीचे विसर्जन झाल्यानंतर चाकरमानी पुन्हा मुंबईच्या दिशेने रवाना झाले आहेत. यामुळे मुंबई-गोवा महामार्गावर मोठी वाहतूककोंडी निर्माण झाली आहे. त्यातच मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील रखडलेले सोनवी पुलाचे काम आता संगमेश्वर-देवरुख मार्गालाही अडथळा ठरत आहे. यामुळे चाकरमान्यांना प्रचंड वाहतूककोंडीचा सामना करावा लागत आहे. बुधवारी सकाळपासूनच संगमेश्वर ते नवनिर्माण महाविद्यालय दरम्यान वाहनांच्या लांबच लांब रांगा पाहायला मिळाल्या.

सोनवी पुलाचे काम अनेक महिन्यांपासून रखडले असून, पर्यायी मार्गांच्या अपुऱ्या नियोजनामुळे आणि वाढलेल्या वाहतुकीमुळे संगमेश्वर-देवरुख मार्गावरील वाहतुकीवरही परिणाम झाला आहे. स्थानिक प्रशासन आणि वाहतूक विभागाने तत्काळ उपाययोजना करून मार्ग मोकळा करण्याची मागणी नागरिक आणि प्रवाशांकडून करण्यात येत आहे.

संगमेश्वर सोनवी चौक येथे संगमेश्वर पोलीस तसेच वाहतूक पोलीस तैनात होते. मात्र सोनवी पूल ते गणेश कृपा हार्डवेअरपर्यंत एकेरी मार्ग असल्यामुळे पोलिसांना देखील वाहतूक सुरळीत करताना मनस्ताप सहन करावा लागला. बुधवारी सकाळी 10 वाजल्यापासून संगमेश्वर देवरुख मार्गावर मुंबईकडे परतणारी अनेक वाहने आल्यामुळे संगमेश्वर सोनवी चौक येथील वाहतूककोंडीचा फटका या वाहनांना बसला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Ratnagiri News – दुर्वास पाटील प्रकरणात जयगड पोलीस दोषी आढळल्यास कारवाई होणार, पोलीस अधीक्षकांचा इशारा

विधानसभेत मंजूर झालेलं विधेयक राज्यपाल अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवू शकत नाहीत – सर्वोच्च न्यायालय

छत्तीसगडमध्ये 20 नक्षलवाद्यांनी केलं आत्मसमर्पण, 9 महिलांसह 11 पुरुषांवर होतं 33 लाख रुपयांचं बक्षीस

Mumbai News – मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर सीमाशुल्क विभागाची कारवाई, गांजा तस्करीप्रकरणी प्रवाशाला अटक

नागपुरात निराश कंत्राटदारानं संपवलं जीवन, मात्र सरकारचं याकडं दुर्लक्ष; रोहित पवार यांची टीका

पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू कश्मीरसाठी पॅकेज जाहीर करावे, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची मागणी

विराटचा राजेशाही थाट; लंडनमध्ये दिली फिटनेस टेस्ट, बीसीसीआयच्या निर्णयामुळे खळबळ

पंजाबमधील १० गावे दिलजीत दोसांझने घेतली दत्तक; सोनम बाजवा, संजय दत्तनेही पुढे केला मदतीचा हात

K Kavitha quits BRS – निलंबनानंतर के. कविता यांची BRS ला सोडचिठ्ठी, आमदारकीचाही राजीनामा