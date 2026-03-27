Ratnagiri News – इंधन टंचाईच्या अफवेने दापोलीत पेट्रोल पंपांवर झुंबड; प्रशासनाच्या शांततेमुळे वाहनधारकांत संभ्रम

आखाती देशांतील युद्धसदृश परिस्थिती आणि भविष्यातील संभाव्य दरवाढीच्या अफवांमुळे दापोली शहरासह परिसरात इंधन टंचाईचे सावट निर्माण झाले आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून दापोलीतील पेट्रोल पंपांवर वाहनधारकांच्या लांबच लांब रांगा पाहायला मिळत असून, प्रशासकीय समन्वयाच्या अभावामुळे नागरिकांमधील चिंतेत भर पडली आहे.

दापोली शहरात 4 आणि गिम्हवणे परिसरात 2 असे एकूण 6 पेट्रोल पंप आहेत. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून या पंपांवर इंधनाचा पुरवठा अनियमित होत आहे. काही पंपांवर ‘पेट्रोल-डिझेल संपले आहे’ असे फलक झळकल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले. याचाच परिणाम म्हणून, ज्या पंपांवर इंधन उपलब्ध आहे, तिथे वाहनांच्या प्रचंड रांगा लागल्या आहेत. विशेषतः तहसीलदार कार्यालयासमोरील भारत पेट्रोलियम पंपावर आज सकाळपासूनच मोठी गर्दी दिसून आली.

दापोलीतील या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी महसूल प्रशासनाने हस्तक्षेप करणे गरजेचे आहे. जर खरंच इंधन टंचाई नसेल, तर प्रशासनाने अधिकृत पत्रक काढून नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी वाहनधारकांमधून होत आहे. अफवा पसरवणाऱ्यांवर लगाम लावल्यास पंपांवरील ही अनावश्यक गर्दी कमी होऊ शकते.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

रत्नागिरीत रस्त्यांचा प्रश्न गंभीर; 8 दिवसांत दुरुस्ती न झाल्यास रास्ता रोकोचा शिवसेनेचा इशारा

ई-टपाल कक्षातून टपाल पोहचायला तब्बल 10 दिवस लागतात, शिवसेना जि.प. सदस्य संतोष थेराडेंचा खळबळजनक गौप्यस्फोट

IPL 2026 – 157 किमी वेग आणि 10 कोटींचे बजेट; राजस्थान रॉयल्सने ‘या’ 15 वर्षीय वादळासाठी आखला होता खास प्लॅन

सामना प्रभाव! “घामाघूम” सभापती आता “थंडा थंडा कूल कूल”, तीन सभापतींच्या दालनात लागले नवेकोरे ‘एसी’

मुलाचं जावळ काढून गावी परतताना काळाचा घाला; उभ्या ट्रकला पिकअपची धडक, 5 महिलांसह 8 ठार

Ratnagiri News – संगमेश्वर तालुक्यात वणव्यांचे सत्र सुरूच, एका शेतकऱ्याचा मृत्यू

रामनवमीनिमित्त गंगास्नानासाठी गेलेल्या 5 महिला नदीत बुडाल्या, एकीचा मृत्यू; दोघी बेपत्ता

IPL 2026 – 14 वर्षे झाली पण मुरली विजयचा हा विक्रम अजूनही अबाधित; यंदा मोडणार?

Ladakh Avalanche – लडाखमधील झोजिला खिंडीत हिमस्खलन, दोघांचा मृत्यू; अनेकजण अडकल्याची भीती