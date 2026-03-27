Ratnagiri News – संगमेश्वर तालुक्यात वणव्यांचे सत्र सुरूच, एका शेतकऱ्याचा मृत्यू

संगमेश्वर तालुक्यात गेल्या काही दिवसांपासून वणव्यांचे सत्र सुरूच असून, या आगीने आता रौद्र रूप धारण केले आहे. ग्रामीण भागात वारंवार लागणाऱ्या या वणव्यांमुळे केवळ पर्यावरणाचेच नुकसान होत नसून मानवी जीवनावरही याचे गंभीर परिणाम उमटत आहेत. दोन दिवसांपूर्वी लागलेल्या एका भीषण वणव्यात एका शेतकऱ्याला आपला प्राण गमवावा लागल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे, ज्यामुळे संपूर्ण तालुक्यात भीती आणि चिंतेचे सावट पसरले आहे.
संगमेश्वर तालुक्यात दर दोन ते तीन दिवसांनी डोंगरांना आग लागण्याचे प्रकार समोर येत आहेत. या आगीत मौल्यवान वनसंपदा जळून खाक होत असून पर्यावरणाचा समतोल ढासळत आहे. सर्वात मोठा फटका ग्रामीण भागातील पशुपालकांना बसत आहे. डोंगरदऱ्यांतील नैसर्गिक चारा या वणव्यांमुळे नष्ट झाल्याने गुरेढोरे चरायला न्यायची कुठे, असा यक्षप्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा ठाकला आहे. यासोबतच जंगलातील वन्यप्राण्यांचा अधिवास नष्ट होत असून, आगीच्या विळख्यात सापडून अनेक वन्यजीव जखमी होत आहेत किंवा मृत्यूमुखी पडत आहेत.
कोकणातील अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या फळबागांना या वणव्यांनी लक्ष्य केले आहे. आंबा, काजू आणि कोकमच्या बागा आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडल्याने बागायतदारांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. वर्षभर रक्ताचे पाणी करून जोपासलेली झाडे डोळ्यादेखत जळताना पाहून शेतकरी हताश झाला आहे. सरकारने या नुकसान भरपाईसाठी तातडीने मदत जाहीर करावी, अशी मागणी फळबागायतदार करत आहेत.
स्थानिक नागरिकांच्या मते, हे वणवे केवळ कडक उन्हामुळे लागत नसून अनेक ठिकाणी ते जाणीवपूर्वक लावले जात असल्याची दाट शक्यता आहे. गवत चांगले येईल या चुकीच्या समजुतीतून किंवा काही समाजकंटकांकडून लावल्या जाणाऱ्या या आगी आता संपूर्ण तालुक्यासाठी शाप ठरत आहेत. या मानवनिर्मित वणव्यांमुळेच आज एका शेतकऱ्याचा बळी गेला असून, शेकडो कुटुंबांचे नुकसान झाले आहे.
या घटनांची सखोल चौकशी करून, दोषींवर गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. संगमेश्वर तालुक्यात वणव्यांनी घातलेला हाहाकार थांबवण्यासाठी आता प्रशासन, वनविभाग आणि स्थानिक जनता यांनी एकत्रित येऊन प्रयत्न करण्याची गरज आहे, अन्यथा येणाऱ्या काळात हा भाग वाळवंट व्हायला वेळ लागणार नाही.
मुर्शी गावातील एका शेतकऱ्याच्या घरासमोर वणवा पेटला होता. आपला संसार आणि कष्टाची माया वाचवण्यासाठी तो शेतकरी आग विझवायला धावून गेला. आग विझवण्यासाठी गेलेला शेतकरी पुन्हा परत आलाच नाही; दुर्दैवाने या आगीत त्याचा मृत्यू झाला.
विभाग दरवर्षी वनसप्ताह आणि विविध माध्यमांतून नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्याचे काम करते. मात्र, बहुतांश वणवे हे खासगी मालकीच्या जागेत लागत आहेत. खासगी जागेत आग लागल्यास त्यावर कारवाई करण्याबाबत वनविभागाला कायदेशीर मर्यादा येतात, असे संगमेश्वरचे वनअधिकारी सागर गोसावी यांनी सांगितले.