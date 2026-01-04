फूटपाथवर झोपला म्हणून तरूणावर बॅंकेच्या सुरक्षारक्षकाने केला जीवघेणा हल्ला, रत्नागिरीत खळबळ

रत्नागिरी शहरातील राम आळी येथे एका बँकेबाहेर फुटपाथवर झोपलेल्या फिरस्त्या व्यक्तीवर बँकेच्या सुरक्षारक्षकाने स्टीलच्या रॉडने जीवघेणा हल्ला केला. या हल्ल्यात मंगेश भारती गंभीर जखमी झाला आहे.त्यांच्यावर जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या घटनेनंतर रत्नागिरी जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, रत्नागिरी शहरातील ‘राम आळी’ परिसरातील एका बँकेबाहेर असलेल्या मोकळ्या पॅसेजमध्ये मंगेश भारतीहे शनिवारी रात्री झोपले होते. रविवारी सकाळी 8 वाजण्याच्या सुमारास बँकेचा सुरक्षारक्षक स्वप्निल पाटील कर्तव्यावर असताना त्याने या व्यक्तीला तिथून उठून जाण्यास सांगितले. मात्र, मंगेश उठण्यास तयार नसल्याने त्यांच्यात वाद झाला.
या वादाचे रूपांतर भीषण हाणामारीत झाले. संतापलेल्या वॉचमनने जवळच असलेला स्टीलचा रॉड उचलून मंगेश भारतीवर बेछूट प्रहार करण्यास सुरुवात केली. हा हल्ला इतका भीषण होता की, मंगेश भारतीच्या डोक्यातून आणि शरीरातून मोठ्या प्रमाणावर रक्तस्त्राव होऊन रस्त्यावर रक्ताचा सडा पडला होता. घटनेची माहिती मिळताच रत्नागिरी शहर पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या मंगेश भारतीला पोलिसांनी तातडीने रुग्णवाहिकेने जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. पोलिसांनी हल्ला करणाऱ्या स्वप्निल पाटील याला ताब्यात घेतले असून, त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.