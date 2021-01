रक्षा खडसे यांचा भाजपच्या संकेतस्थळावर आक्षेपार्ह उल्लेख, अनवधानाने घडलेली चूक का कारस्थान?

भाजप खासदारांची नावे, मतदारसंघ आणि फोटो यांची यादी त्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. मतदारसंघाचे नाव, मराठी भाषेबद्दलच्या अज्ञानातून आणि गुगलच्या मदतीने भाषांतर करण्याच्या नादातून रक्षा खडसे यांच्या नावापुढे आक्षेपार्ह शब्दाचा उल्लेख करण्यात आला होता. पत्रकार स्वाती चतुर्वेदी यांनी ही धक्कादायक बाब उघडकीस आणली आहे. चतुर्वेदी यांनी एका ट्विटद्वारे हा प्रकार भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी.नड्डा यांच्या लक्षात आणून दिला आहे.

Who runs the official site of the Bjp ⁦ @JPNadda ⁩ which demeans your Maharashtra MP, Raksha Khadse & the gay community by describing her as a “homosexual”? pic.twitter.com/yY1o3flKkG

जळगांव जिल्ह्यातील रावेर मतदारसंघाच्या खासदार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांची सून रक्षा खडसे यांच्याबद्दल हा आक्षेपार्ह शब्द वापरल्याने आकस बुद्धीतून हा सगळा प्रकार घडला आहे का असा प्रश्न विचारला जात आहे. याबाबत भाजपकडून स्पष्टीकरण देण्यात आलं नसलं तरी असं सांगितलं जात आहे की गुगल ट्रान्सलेटरची मदत घेतल्याने हा सगळा घोळ झालेला आहे. पत्रकार स्वाती चतुर्वेदी यांनी याच गोष्टीवर बोट ठेवत त्यांच्या ट्विटमध्ये प्रश्न विचारला आहे की ‘तुमच्या पक्षाच्या खासदाराबद्दल अवमान करणारे उल्लेख असणारी भाजपची अधिकृत वेबसाइट कोण चालवतं?’

राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या ही गोष्ट निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनीही एक ट्विट केलं आहे.

Shocking to see such a derogatory description of Raksha Khadse, BJP MP from Maharastra on the official site of the BJP. Maha Govt. will not tolerate this disrespectful behaviour towards women. @BJP4India must take action against those responsible or @MahaCyber1 will step in. https://t.co/wKVilGB79I

— ANIL DESHMUKH (@AnilDeshmukhNCP) January 27, 2021