Video नंबर एक नंबर एकच असतो, दोन नंबरला काहीच किंमत नसते, रविंद्र चव्हाणांनी मिंध्यांना पुन्हा डिवचले

नंबर एक नंबर एकच असतो, दोन नंबरला काहीच किंमत नसते, रविंद्र चव्हाणांनी मिंध्यांना पुन्हा डिवचले

सामना ऑनलाईन
|

गेल्या काही दिवसांपासून महायुतीत मिंधे गट आणि भाजपमध्ये नाराजी नाट्य सुरू आहे. त्यात भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण हे मिंधेना डिवचण्याची एकही संधी सोडत नाहीएत. शनिवारी विटा नगरपरिषदेच्या प्रचारसभेत देखील रवींद्र चव्हाण यांनी पुन्हा एकदा मिंधेना डिवचले. ”नंबर एक नंबर एकच असतो, दोन नंबरला काहीच किंमत नसते”, असा टोला त्यांनी यावेळी मिंध्यांना लगावला.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दिवंगत नेते आर. आर. पाटील यांच्या विधीमंडळातील एका भाषणातील किस्सा रवींद्र चव्हाण यांनी या सभेत सांगितला. ”2014 ला आपलं सरकार आलं. देवेंद्रजी पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री झाले होते. आम्ही सर्व खुष होतो. विधानसभेच्या सभागृहातला पहिलाच दिवस त्यावेळी याच भागातील नेते आबासाहेब, आता ते हयात नाहीत. कदाचित त्यांचे ते शेवटचं भाषण असावं त्यानंतर ते आजारी पडले. आबांनी सांगितलं की काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या पक्षामध्ये राहुन मी अनेक मंत्रीपद भूषवली. एक नंबर व्हायचा फार प्रयत्न केला मात्र मी काही नंबर एक होऊ शकलो नाही. बाबांनो तुम्हाला म्हणून सांगतो नंबर एक हा नंबर एकच असतो नंबर दोन ला काहीही किंमत नसते. असं आबा म्हणाले. शपथ घेऊन सांगतो मी म्हणालो नाही”, असा टोला रवींद्र चव्हाणांनी मिंध्यांना लगावला.

