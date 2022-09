महत्त्वाची बातमी! 2 दिवसानंतर राज्यातील ‘या’ बँकेला टाळे लागणार; खात्यातील रक्कम काढता येणार नाही

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने आणखी एका बँकेचा परवाना रद्द केला आहे. पुण्यातील रुपी सहकारी बँक लिमिटेडचा (Rupee Co-operative Bank Ltd) परवाना आरबीआयने रद्द केला असून आगामी दोन दिवसात या बँकेला टाळे लागणार आहे. आरबीआयने खातेधारकांना 22 सप्टेंबरपर्यंत वेळ दिला आहे. त्यानंतर खातेधारकांना खात्यातील रक्कम काढता येणार नाही.

आरबीआयने गेल्या महिन्यात रुपी सहकारी बँक लिमिटेडचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. 10 ऑगस्टला एक प्रसिद्धीपत्रक जारी करत आरबीआयने याची माहिती दिली होती. रुपी सहकारी बँक लिमिटेडचा परवाना 6 आठवड्यानंतर रद्द करण्यात येईल आणि या बँकेच्या सर्व ब्रांच बंद होतील.

