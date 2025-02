तब्बल 5 वर्षानंतर कर्जदारांना दिलासा; रेपो रेटमध्ये 0.25 टक्के कपात, कर्ज स्वस्त होणार

तब्बल 5 वर्षानंतर कर्जदारांसाठी दिलासादायक बातमी आली आहे. रिझर्व्ह बॅक ऑफ इंडियाने रेपो रेटमध्ये 0.25 टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी याबाबत माहिती दिली. त्यामुळे रेपो रेट 6.50 टक्क्यांवरून 6.25 टक्क्यांवर आला असून गृह आणि वाहन कर्ज स्वस्त होण्याची शक्यता आहे.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या चलनविषयक धोरण समितीची द्वैमासिक बैठक 5 ते 7 फेब्रुवारी दरम्यान पार पडली. या बैठकीमध्ये रेपो रेटमध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी दिली. 5 वर्षात पहिल्यांदाच रेपो रेटमध्ये कपात झाल्याने कर्ज स्वस्त होणार असून कर्जदारांचा हप्ताही कमी होणार आहे.

#WATCH | Making a statement on Monetary Policy, RBI Governor Sanjay Malhotra says, “The Monetary Policy Committee unanimously decided to reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%…”

