मुंबईतील न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर RBI चे निर्बंध; खातेदार गोंधळले, अंधेरीत बँकेबाहेर लांबच लांब रांगा

रिझर्व्ह बँकेने मुंबईतील न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर निर्बंध घातले आहेत. यामुळे बँकेचे व्यवहार पूर्णपणे बंद झाले आहेत. कर्जवाटप आणि ठेवी घेण्यासह बहुतांश व्यवहारांवर रिझर्व्ह बँकेने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर निर्बंध घातले आहेत. तसेच पुढील सहा महिन्यांपर्यंत हे निर्बंध असणार आहेत. परिणामी बँकेच्या खातेदारांमध्ये एकच गोंधळ उडाला आहे. निर्बंधांमुळे बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आलेला नाही. पण बँकेच्या व्यवहारांचे निरीक्षण सुरू आहे आणि गरजेनुसार आवश्यकती कारवाई केली जाईल, असे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे.

