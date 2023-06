‘रेपो दर’ जैसे थे; महागाईनं होरपळणाऱ्या जनतेला थोडा दिलासा

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) चलनविषयक धोरण समितीने एकमताने रेपो दर 6.5 टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती RBIचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी गुरुवारी दिली. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर RBIच्या द्वैमासिक पत धोरणाकडे साऱ्यांचं लक्ष लागलं होतं. रेपो रेट कायम ठेवत RBIनं जनतेला दिलासा दिला आहे.

रेपो दरात बदल न केल्यानं, स्थायी ठेव सुविधा (SDF दर) 6.25 टक्के आणि सीमांत स्थायी सुविधा आणि बँक दर 6.75 टक्के राहतील, असं देखील शक्तीकांत दास यांनी स्पष्ट केलं.

In India, Consumer Price Inflation eased during March-April 2023 and moved into the tolerance band, declining from 6.7% in 2022-23. Headline inflation, however, is still above the target as per the latest data and is expected to remain so according to our projections for 2023-24.… pic.twitter.com/P4lpuz8AWa

— ANI (@ANI) June 8, 2023