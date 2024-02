आरबीआयचे पतधोरण जाहीर; रेपो रेट ‘जैसे थे’, कर्जदारांचा हिरमोड

‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ने (RBI) आज नवीन पतधोरण जाहीर केले. पतधोरण समितीच्या बैठकीमध्ये रेपो रेट ‘जेसे थे’ ठेवण्यावर एकमत झाल्याची माहिती आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) यांनी दिली. रेपो रेट 6.5 टक्क्यांवर स्थिर ठेवल्यामुळे लोकसभा निवडणुकीआधी व्याजदरात कपात होण्याची शक्यता माळवली आहे.

आरबीआयच्या पतधोरण समितीची तीन दिवसीय बैठक 6 ते 8 फेब्रुवारी दरम्यान पार पडली. यानंतर गुरुवारी आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी बैठकीतील निर्णयांची माहिती देताना रेपो रेट जैसे थे ठेवण्यात आल्याचे सांगितले. आरबीआयने सलग सहाव्यांदा रेपो रेट जैसे थे ठेवला आहे. त्यामुळे कर्जदारांचा हिरमोड झाला असून कर्जाचा हप्ता कमी होण्यासाठी आणखी वाट पहावी लागणार आहे.

