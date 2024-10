RBI MPC meeting – सलग दहाव्यांदा रेपो रेट ‘जैसे थे’, कर्जाचा हप्ता कमी होण्यासाठी आणखी वाट पहावी लागणार!

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सलग दहाव्यांदा रेपो रेटमध्ये बदल केलेला नाही. आरबीआयने रेपो रेट 6.5 टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे. त्यामुळे कर्जाचा हप्ता कमी होण्यासाठी कर्जधारकांना आणखी वाट पहावी लागणार आहे.

रिझर्व्ह बॅक इंडियाची पतधोरण समितीची 51 वी बैठक 7 ते 9 ऑक्टोबर दरम्यान पार पडली. या बैठकीमध्ये रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय बहुमताने घेण्यात आला, अशी माहिती आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी दिली. विशेष म्हणजे सलग दहाव्यांदा आरबीआयने रेपो रेट जैसे थे ठेवले आहेत. याआधी फेब्रुवारी 2023 मध्ये रेपो रेटमध्ये 0.25 टक्के वाढ करण्यात आली होती.

#WATCH | Mumbai | RBI Governor Shaktikanta Das says, “…The Monetary Policy Committee decided by a majority to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%…”

(Source – RBI/YouTube) pic.twitter.com/8qExz9HMEW

— ANI (@ANI) October 9, 2024