नेपाळमधील प्रसिद्ध पदार्थ ज्यांचे वेड हिंदुस्थानातील नागरिकांनाही आहे, वाचा

सामना ऑनलाईन
|

नेपाळ त्याच्या संस्कृती आणि नैसर्गिक सौंदर्यासाठी देखील ओळखले जाते. प्रत्येक राज्य आणि देशाची संस्कृती, जीवनशैली, कपडे आणि जेवण एकमेकांपेक्षा वेगळे आहे. पण काही गोष्टी अशा आहेत ज्या एकमेकांशी मिळत्याजुळत्या देखील आहेत. नेपाळच्या जेवणात खूप कमी मसाले वापरले जातात. प्रत्येक पदार्थाची स्वतःची चव आणि खासियत असते. जी इतर शेजारील देशांमध्येही खूप आवडते. त्याच वेळी नेपाळमध्ये असे काही खाद्यपदार्थ आहेत, हे हिंदुस्थानी जेवणाचा अविभाज्य भाग बनले आहेत.

ऑक्टोबरमध्ये राजस्थानमधील ही ठिकाणे फिरण्यासाठी आहेत सर्वात बेस्ट

मोमोज
बरेच लोक मोमोजचे वेडे आहेत. हा नेपाळचा एक लोकप्रिय आणि पारंपारिक पदार्थ आहे. जो हिंदुस्थानातही सर्वांनाच खूप आवडतो. लहान मुलांपासून ते मोठ्यांपर्यंत सर्वजण ते खूप आवडीने खातात. मोमोज बनवण्यासाठी पीठ मळून त्यात भाज्या किंवा मांसाहारी पदार्थ भरले जातात आणि वाफवले जातात. ते वेगवेगळ्या प्रकारच्या सॉस आणि मेयोनिजसोबत खाल्ले जाते. मूळ नेपाळमधील हा पदार्थ हिंदुस्थानातही खूप लोकप्रिय आहे. हे एक अतिशय लोकप्रिय स्ट्रीट फूड बनले आहे.

 

सेल रोटी
सेल रोटी ही एक प्रसिद्ध नेपाळी डिश आहे. हिंदुस्थानातील काही भागात ती खूप आवडीने खाल्ली जाते. उत्तराखंडमधील सिक्कीम, दार्जिलिंग आणि कुमाऊं भागात ती जास्त पसंत केली जाते. काही सणांमध्ये बनवलेला हा एक प्रसिद्ध खाद्यपदार्थ देखील आहे. ते बनवण्यासाठी तांदूळ, चूर्ण साखर, पिकलेले केळे, दूध किंवा पाणी, वेलची पावडर, तूप किंवा तेल वापरले जाते. ही एक गोड डिश आहे.

दाल भात
दाल भात खूप लोकप्रिय आहे. हिंदुस्थान, नेपाळ आणि बांगलादेशमध्ये ते खूप खाल्ले जाते. मसूर उकळवून आणि त्यात तेल, तूप आणि मसाले घालून बनवले जाते. तसेच भात म्हणजे शिजवलेला तांदूळ. तो साध्या पाण्यात उकळून तयार केला जातो. डाळ आणि भात एकत्र मिसळून खाल्ले जातात. हा हलक्या, साध्या आणि संतुलित आहाराचा एक भाग आहे. डाळ-भात जवळजवळ प्रत्येक घरात बनवला जातो.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

नवी मुंबईतील अडीच हजार हरकतींवर नऊ तास सुनावणी, आता लक्ष अंतिम प्रभाग रचनेकडे

ठाण्याच्या बेतवडेतील दोन जलकुंभ ठरले ‘पांढरा हत्ती’, तेरा वर्षे धूळ खात; दिवावासीय पाणीटंचाईने हैराण

परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईकांविरोधात वसईतील शिवसैनिक आक्रमक, काळ्या फिती दाखवत ’50 खोके एकदम ओके’च्या घोषणा

एसटीची स्मार्ट कार्ड योजना ‘ब्रेकडाऊन’..कंडक्टर-प्रवाशांमध्ये रोजच वादाची ठिणगी; नवीन कंपनीची नेमणूक करूनही लटकालटकी

सेंच्युरी रेयॉनच्या कॅण्टीनमध्ये कूपन घोटाळा, उल्हासनगर पोलीस ठाण्यात तिघांवर गुन्हा दाखल

हप्त्याची रक्कम 182 टक्क्यांनी वाढवली; रायगडच्या शेतकऱ्यांची मोदींच्या योजनेकडे पाठ, फक्त 9 हजार 917 जणांनी केली नोंदणी

काय चाललंय सरकारमध्ये? अधिकाऱ्यानेच अधिकाऱ्याकडून घेतली लाच! लाचखोर अधिकारी, कंत्राटी कर्मचारी एसीबीच्या जाळ्यात

Skin Care – ऋतूनुसार तुमच्यासाठी कोणते फेशियल योग्य आहे? वाचा

जीएसटी कमी करूनही दूध स्वस्त होणार नाही, आधीच कर शून्य असल्याचा कंपन्यांचा दावा