दिवसभर उर्जावान राहण्यासाठी आपल्या आहारात कोणती फळे समाविष्ट करायला हवीत, वाचा

सामना ऑनलाईन
|

आपण दिवसाची सुरुवात नाष्ट्याने करतो. परंतु काहीजणांना मात्र नाष्टा खायला खूप कंटाळा येतो. अशावेळी दिवसाची सुरुवात कशी आणि काय खाऊन करावी याकडेही लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे. दिवसभर उर्जावान राहण्यासाठी आपल्या आहारांमध्ये या फळांचा समावेश करणे खूप गरजेचे आहे.

सफरचंद खाणे हृदयासाठी किती फायदेशीर आहे हे सर्वांनाच माहिती आहे. त्याचबरोबर सफरचंदाचे सेवन ऊर्जा देण्याचे काम देखील करते. उपवास करत असाल आणि खूप काम करत असाल तर, दिवसभर उर्जावान राहण्यासाठी किमान एक सफरचंद हे खायलाच हवे.

निरोगी यकृतासाठी आहारात कोणत्या गोष्टींचा समावेश करायला हवा, जाणून घ्या

केळी हे असे फळ आहे जे खाल्ल्यानंतर पोट भरलेले वाटते आणि अशक्तपणा येत नाही. म्हणून उपवास करत असाल तर, कामाच्या दरम्यान किंवा सकाळी एक किंवा दोन केळी खा.

व्हिटॅमिन सी आणि पाण्याने समृद्ध संत्री शरीराला हायड्रेट ठेवते आणि ऊर्जा देखील देते. याशिवाय स्ट्रॉबेरी, द्राक्षे, किवी सारखी लिंबूवर्गीय फळे देखील त्वरित ऊर्जा वाढवण्यास मदत करतात.

उपवास करत असाल तर फळांव्यतिरिक्त तुम्ही खजूर खाऊ शकता. सकाळी खजूर खाल्ले तर ते भरपूर ऊर्जा देईल. याशिवाय बदाम, अक्रोड, मनुका, अंजीर यांसारखे कोरडे फळे रात्रभर भिजत घाला आणि सकाळी खा. तुम्हाला भरपूर ऊर्जा मिळेल. याशिवाय पाणी पिण्याकडे लक्ष द्या.

देशी तूप हे आपल्या चेहऱ्यासाठी कसे फायदेशीर ठरते, जाणून घ्या

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

video

Video – मेलो तरी बेहत्तर, दोन व्यापाऱ्यांचे गुलाम म्हणून जगणार नाही, शपथ घ्या!

अमेरिकेत हिंदुस्थानी वंशाच्या व्यक्तीचा पत्नीवर गोळाबार; तीन नातेवाईकांचीही केली हत्या

तोतया रेल्वे निरीक्षकाला अटक, 20 हजारांची लाच घेताना कल्याणमध्ये पकडले

पपईचा वापर केसांसाठी केल्याने काय परिणाम होतात, जाणून घ्या

video

Video – डफावर शाहीराची थाप कडाडली, शिवसेनेचे पुन्हा येईल हो ‘राज’!

Navi mumbai news – पनवेलमध्ये भाजपचे ‘पाच पांडव’ शर्यतीत, नवी मुंबईत वैष्णवी नाईक की नेत्रा शिर्के?

video

Video – राजकारणातील स्थिती बघून बाळासाहेब व्यथित झाले असते

Photo – शिवसेनाप्रमुखांना जन्मशताब्दी निमित्त अभिवादन

शिवसेना बेरोजगारांना देणार नोकरीची संधी; शिवसेना भवनमध्ये अभ्यास वर्ग