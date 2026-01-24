दिवसभर उर्जावान राहण्यासाठी आपल्या आहारात कोणती फळे समाविष्ट करायला हवीत, वाचा

आपण दिवसाची सुरुवात नाष्ट्याने करतो. परंतु काहीजणांना मात्र नाष्टा खायला खूप कंटाळा येतो. अशावेळी दिवसाची सुरुवात कशी आणि काय खाऊन करावी याकडेही लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे. दिवसभर उर्जावान राहण्यासाठी आपल्या आहारांमध्ये या फळांचा समावेश करणे खूप गरजेचे आहे.
सफरचंद खाणे हृदयासाठी किती फायदेशीर आहे हे सर्वांनाच माहिती आहे. त्याचबरोबर सफरचंदाचे सेवन ऊर्जा देण्याचे काम देखील करते. उपवास करत असाल आणि खूप काम करत असाल तर, दिवसभर उर्जावान राहण्यासाठी किमान एक सफरचंद हे खायलाच हवे.
केळी हे असे फळ आहे जे खाल्ल्यानंतर पोट भरलेले वाटते आणि अशक्तपणा येत नाही. म्हणून उपवास करत असाल तर, कामाच्या दरम्यान किंवा सकाळी एक किंवा दोन केळी खा.
व्हिटॅमिन सी आणि पाण्याने समृद्ध संत्री शरीराला हायड्रेट ठेवते आणि ऊर्जा देखील देते. याशिवाय स्ट्रॉबेरी, द्राक्षे, किवी सारखी लिंबूवर्गीय फळे देखील त्वरित ऊर्जा वाढवण्यास मदत करतात.
उपवास करत असाल तर फळांव्यतिरिक्त तुम्ही खजूर खाऊ शकता. सकाळी खजूर खाल्ले तर ते भरपूर ऊर्जा देईल. याशिवाय बदाम, अक्रोड, मनुका, अंजीर यांसारखे कोरडे फळे रात्रभर भिजत घाला आणि सकाळी खा. तुम्हाला भरपूर ऊर्जा मिळेल. याशिवाय पाणी पिण्याकडे लक्ष द्या.
