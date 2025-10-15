दररोज आवळा आणि काळी मिरी एकत्र खाण्याचे आरोग्यवर्धक फायदे, वाचा

बदलत्या ऋतूंमध्ये आहारात बदल करण्यासोबत काही पदार्थांचा देखील समावेश केला पाहिजे. रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करण्यासाठी, आवळा हा खूप महत्त्वाचा मानला जातो. आवळा हे एक हंगामी फळ आहे, म्हणून ते फायदेशीर आहे. म्हणूनच हे हिवाळ्यात देखील खाल्ले जाऊ शकते. काळी मिरीबद्दल बोलायचे झाले तर, त्याचा उबदारपणाचा प्रभाव असतो आणि हिवाळ्यात चहामध्ये ते अनेकदा खाल्ले जाते. आवळा आणि काळी मिरी दोन्ही पोषक तत्वांनी समृद्ध असतात. काळी मिरी आणि आवळा एकत्र सेवन केल्याने आपल्या आरोग्यावर काय परिणाम होतो.
काळ्या मिरीमध्ये सक्रिय संयुगे असतात. यात जीवनसत्त्वे के, ए, ई, बी१, बी२, बी५, बी६, मॅंगनीज, तांबे, लोह, कॅल्शियम, फॉस्फरस, पोटॅशियम, सेलेनियम, जस्त आणि क्रोमियम यांचा समावेश असतो. शिवाय आवळ्यामध्ये जीवनसत्त्वे सी, लोह, कॅल्शियम, जीवनसत्त्वे अ आणि ई, फायबर आणि विविध अँटिऑक्सिडंट्स असतात.
आवळा आणि काळी मिरी हे एक शक्तिशाली दैनिक संयोजन आहे. आवळा हा व्हिटॅमिन सीचा समृद्ध स्रोत आहे, तर काळी मिरीमध्ये पाइपरिन असते, जे पोषक तत्वांचे शोषण किमान २ हजार टक्क्यांनी वाढवते. तज्ञांचे म्हणणे आहे की, हे दोन्ही घटक एकत्र खाल्ल्याने रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते.
आवळा आणि काळी मिरी फायदे
आवळा हा एक असा पदार्थ आहे जो तुमच्या एकूण आरोग्यासाठी तसेच तुमच्या त्वचेसाठी आणि केसांसाठी फायदेशीर आहे.
काळी मिरीसोबत खाल्ल्यास त्याचे फायदे दुप्पट होतात. हे दोन्ही घटक एकत्र खाल्ल्याने त्वचेला चमक येते.
व्हिटॅमिन सी कोलेजन उत्पादनात मदत करते. यामुळे त्वचेची लवचिकता राखण्यासाठी आवश्यक आहे तर केस देखील चमकदार आणि मजबूत होतात.
