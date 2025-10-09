शेंगदाणे आणि मखाना एकत्र खाल्ल्याने आरोग्यास काय फायदे होतात, वाचा

सामना ऑनलाईन
|

हिवाळ्यात ऊर्जा राखणे आणि आरोग्याची काळजी घेणे हे खूप गरजेचे असते. हिवाळ्यात संध्याकाळच्या नाश्त्यामध्ये मखाना आणि शेंगदाणे हा सर्वात उत्तम पर्याय आहे. हे दोन्ही सुपरफूड्स सहज उपलब्ध आहेत. दोन्हीमध्ये असलेले कार्बोहायड्रेट्स, प्रथिने आणि निरोगी चरबी त्वरित ऊर्जा प्रदान करतात. आपल्या संध्याकाळच्या नाश्त्यात किंवा सकाळच्या आहारात त्यांचा समावेश केल्याने दिवसभर ऊर्जा राखण्यास मदत होते.

हळदीचे पाणी की हळदीचे दूध यातील कोणते सर्वात उत्तम, जाणून घ्या

तुम्हाला वजन कमी करायचे असेल, तर मखाना आणि शेंगदाणे यांचे हे मिश्रण फायदेशीर आहे. मखानामधील फायबर आणि शेंगदाण्यातील चांगले फॅट्स तुम्हाला जास्त काळ पोट भरलेले ठेवतात. यामुळे जास्त खाण्याची शक्यता कमी होते आणि चयापचय सुधारतो, ज्यामुळे वजन कमी होते. मखाना आणि शेंगदाणे दोन्ही हृदयाच्या आरोग्यासाठी उत्कृष्ट आहेत. शेंगदाण्यातील ओमेगा फॅटी अॅसिड आणि मोनो-सॅच्युरेटेड फॅट्स कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास मदत करतात. मखान्यातील मॅग्नेशियम आणि पोटॅशियम हृदयाच्या स्नायूंना बळकटी देतात आणि रक्तदाब नियंत्रित करण्यास मदत करतात.

बटाटा नवीन आहे की जुना कसा ओळखाल?

मखान्यात कमी ग्लायसेमिक इंडेक्स असतो. जो रक्तातील साखर नियंत्रित करण्यास मदत करतो. शेंगदाण्यातील निरोगी फॅट्स आणि प्रथिने संतुलित ग्लुकोजची पातळी राखण्यास मदत करतात. नियमित सेवनाने इन्सुलिन संवेदनशीलता सुधारते आणि मधुमेहाचा धोका कमी होतो. मखान्यातील फायबर पचनसंस्था मजबूत करते, तर शेंगदाण्यातील व्हिटॅमिन ई चमकदार आणि निरोगी त्वचा राखते. त्यांचे मिश्रण शरीरातील विषारी पदार्थ काढून टाकण्यास आणि बद्धकोष्ठता सारख्या समस्यांपासून मुक्त होण्यास मदत करते.

तुम्ही भेसळयुक्त दूध पीत आहात का, हे कसे ओळखाल

शेंगदाण्यातील प्रथिने आणि व्हिटॅमिन बी६ मेंदूच्या विकासासाठी आवश्यक असतात. तर मखान्यातील कॅल्शियम आणि फॉस्फरस हाडे मजबूत करतात. हिवाळ्यात दोन्हीचे सेवन केल्याने मानसिक थकवा कमी होतो आणि हाडांच्या वेदना टाळता येतात.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

earthquake-measuring

Bhutan earthquake – भूतान भूकंपाने हादरले! 3.1 रिश्टर स्केलची नोंद

छातीत कफ झाला तर… हे करून पहा

असं झालं तर… भिंतीला ओलसरपणा येत असेल तर…

madras-high-court-rejects-cbi-probe-into-vijay-rally-stampede-issues-safety-guidelines

देश  विदेश – करूर चेंगराचेंगरी दुर्घटनेवर उद्या सुप्रीम कोर्टात सुनावणी

हिंदुस्थानचा चार दिवसांत शत्रूवर विजय, 93 वा हिंदुस्थानी हवाई दल दिन उत्साहात साजरा

ब्रिटनच्या पंतप्रधानांनी मुंबईत राणी मुखर्जीसोबत पाहिला चित्रपट

वाळवंटात पाणी देणाऱ्या अणूच्या शोधाला नोबेल, ‘एमओएफ’मुळे जग बदलले, तिघा शास्त्रज्ञांचा गौरव

सोने सवा लाखावर तर चांदी दीड लाखाच्या घरात

मोबाईलसोबत आता यूएसबी केबलही मिळणार नाही, अ‍ॅपल कंपनीच्या पावलावर सोनी कंपनीचे पाऊल