‘जनतेने माझी गाढवावरून धिंड काढावी अन् स्मशानात नेऊन…’, काँग्रेस आमदाराची अजब इच्छा

मध्य प्रदेशमधील श्योपूर (Sheopur) येथील काँग्रेसचे आमदार बाबू जंडेल (MLA Babu Jandel) यांनी एक अजब इच्छा व्यक्त केली आहे. जनतेने गाढवावर बसवून माझी धिंड काढावी अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली आहे. माध्यमांशी बोलताना त्यांनी हे विधान केले. याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून जंडेल यांच्या विधानाची सर्वत्र चर्चा सुरू आहे.

बाबू जंडेल यांच्या मतदारसंघाला पावसाने हुलकावणी दिली आहे. त्यामुळे येथे दुष्काळसदृष परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मध्य प्रदेशमधील इतर शहरांच्या तुलनेत श्योपूरमध्ये कमी पाऊस पडला आहे. त्यामुळे तापमानही 30 ते 31 अंशावर पोहोचले आहे.

श्योपूरमध्ये 6 ऑगस्टपासून पावसाचा एक थेंबही पडलेला नाही. पाऊस नसल्याने उभी पिकं करपून चालली आहेत. पिण्याच्या पाण्याचीही मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसह चाकरमानीही चिंतेत आहेत. मतदारसंघातील लोकांची चिंता पाहून बाबू जंडेलही व्यथीत झाले आहेत.

वरुणराजाला प्रसन्न करण्यासाठी आपली गाढवावरून धिंड काढण्यात यावी आणि त्यानंतर स्मशानात नेऊन पुजा करावी, अशी इच्छा बाबू जंडेल यांनी व्यक्त केली. आपण सुचवलेल्या युक्तीनुसार पाऊस पडला तर आपल्याला खुप आनंद होईल असेही ते म्हणाले. ‘फ्रि प्रेस जर्नल’ने याबाबत वृत्त दिले आहे.

“I am ready to ride a donkey to crematorium, if it brings rain in my region,” says Congress MLA from Sheopur #BabuJandel while discussing a superstition on how to impress Gods of Rain#MadhyaPradesh #Congress pic.twitter.com/B2o8fSto2f

