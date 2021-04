18+ आहात, मात्र लसीसाठी रजिस्ट्रेशन होत नाहीये? पहिले ही बातमी वाचा आणि नंतर प्रयत्न करा

18 वर्षांवरील व्यक्तींचाही कोरोनावरील लसीकरण मोहिमेत समावेश केला जाणार आहे. 1 मे पासून 18 वर्षावरील व्यक्तींनाही लस घेता येणार असून त्यासाठीच्या नोंदणीला आजपासून सुरुवात होत आहे. बुधवारी सकाळपासून 18 वर्षावरील नागरिकांनी cowin.gov.in, Aarogya Setu App आणि UMANG App वर जाऊन नोंदणीचा प्रयत्न सुरू केला. मात्र या सगळ्यांच्या पदरी निराशा पडली आहे. सर्व्हर क्रॅश झाला असावा किंवा काहीतरी तांत्रिक घोळ झाला असावा ज्यामुळे ही नोंदणी होत नसावी असं सगळ्यांना वाटू लागलं. मात्र यामागचं कारण वेगळंच आहे.

Everybody above the age of 18 can visit https://t.co/cPozfa5cI3 or use the Aarogya Setu app to get themselves registered #Unite2FightCorona #VaccinationForAll pic.twitter.com/mTEa0FAjo7

18 वर्षावरील लोकांना लस घ्यायची असल्यास त्यांना 28 एप्रिलपासून नोंदणी करायची असल्याचं जाहीर करण्यात आलं होतं. नोंदणी कुठे करायची हे देखील सांगण्यात आलं होतं, मात्र ती किती वाजता सुरू होईल हे स्पष्टपणे सांगण्यात आलं नव्हतं. यामुळे अनेकांनी सकाळी झोपेतून जागे होताच नोंदणीसाठी धडपड करायला सुरुवात केली होती. ही नोंदणी दुपारी 4 वाजेनंतर सुरू होणार असल्याच कळाल्यानंतर धडपड करणाऱ्या या मंडळींनी डोक्याला हात मारत कामाला सुरुवात केली.

Registration for 18 plus to begin on https://t.co/G4e2WXWB9X, Aarogya Setu App & UMANG App at 4 PM on 28th April. Appointments at State Govt centers & Private centers depending on how many vaccination centers are ready on 1st May for Vaccination of 18 plus. #LargestVaccineDrive

