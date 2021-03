जाणून घ्या जिओचे धमाकेदार Best Sellers प्लान

Reliance Jio नुकतेच आपल्या वेबसाइटला रीडिजाइन केले आहे. यासोबतच मुकेश अंबानीच्या नेतृत्त्वातील कंपनीने त्या प्रीपेड प्लानचा खुलासा देखील केला आहे, जो Super Value, Best Selling आणि Trending कॅटेगरीत मोडतो आहे. ज्या रिचार्ज प्लानला ग्राहकांनी सर्वाधिक रिचार्ज केलं आहे तो Best Selling कॅटेगरीत मोडतो.

ब्रॉडबँड आणि टेलिकॉम ऑपरेटर्स प्रीपेड प्लानला कॅटेगरी प्रमाणे लॉन्च करतात. याप्रकारे जिओने आपल्या 349 रुपयांच्या रिचार्जला Trending टॅग मध्ये म्हणजे हा प्लान अधिकाधिक वापरला जात आहे. कंपनीच्या 199 रुपयांच्या आणि 555 रुपयांच्या रिचार्ज प्लानला Best Sellers टॅगसोबत लिस्ट करण्यात आले आहे. जाणून घ्या या प्लानसोबत…

Best Sellers लिस्टमध्ये हे जिओ प्लान

जिओने Best Sellers च्या लिस्टमध्ये एकूण चार प्लान समाविष्ट केले आहेत. या लिस्ट मध्ये समाविष्ट पहिले 199 रुपयांवाल्या जिओ प्लानमध्ये 1.5 जीबी डेटा दररोज मिळतो. या प्लानची वॅलिडिटी 28 दिवसांची आहे. ग्राहकांना यामध्ये अनलिमिटेड व्हॉइस कॉल आणि 100 एसएमएस दरदिवसासाठी मिळतात.

या लिस्टमध्ये समाविष्ट असलेला दुसरा प्लान 555 रुपयांचा आहे ज्याची वॅलिडिटी 84 दिवसांची आहे. या प्लानमध्ये दरदिवसाला 1.5 जीबी डेटा, अनलिमिटेड व्हॉइस कॉल आणि 100 एसएमएस दरदिवशी मिळतात. तिसऱ्या 599 रुपये आणि चौथ्या 2,399 रुपयांवाल्या प्लानमध्ये दरदिवशी 2 जीबी डेटा ऑफर केला जातो. या प्लानची वॅलिडिटी क्रमशः 84 दिवस आणि 365 दिवस आहेत. या प्लान्समध्ये अनलिमिटेड व्हॉइस कॉल आणि 100 एसएमएस दरदिवशी ऑफर केले जातात.

तर 2,599 रुपयांच्या प्लानमध्ये दरदिवसाला 2 जीबी डेटा सोबत अधिकचा 10 जीबी डेटा देखील मिळतो. या प्लानमध्ये अनलिमिटेड व्हॉइस कॉल आणि 100 एसएमएस दर दिवसाला मिळतात. जिओच्या प्लानमध्ये ग्राहकांना कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय एक वर्षासाठी 399 रुपये किमतीचे डिज्नी+हॉटस्टार व्हीआयपीची मेंबरशिप देखील मिळते.