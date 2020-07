फेसबुकनंतर गुगल करणार रिलायन्स जिओमध्ये हजारो कोटींची गुंतवणूक, 7.7 टक्के भागीदारी खरेदी करणार

गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाई यांनी हिंदुस्थानमध्ये मोठी गुंतवणूक करण्याची घोषणा केल्यानंतर आता गुगलने याकडे पहिले पाऊल टाकले आहे. गुगल रिलायन्स जिओ प्लॅटफॉर्ममध्ये 7.7 टक्के भागीदारीसाठी 33 हजार 737 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीचे चेअरमन मुकेश अंबानी यांनी बुधवारी याबाबत माहिती दिली.

रिलायन्स जिओमध्ये गेल्या काही दिवसात अनेक कंपन्या मोठी गुंतवणूक करत आहेत. याआधी 13 कंपन्यांनी जिओमध्ये गुंतवणूक केली असून गुगल 14 वी कंपनी आहे. याआधी फेसबुकने 43 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती. एप्रिलपासून जिओची भागीदारी विकून रिलायन्सने 2.04 कोटी रुपयांचे भांडवल उभे केले आहे.

We are delighted to welcome @Google as a strategic investor in Jio Platforms. We have signed a binding partnership and an investment agreement under which Google will invest INR 33,737 crores for a 7.7% stake in Jio Platforms: Mukesh Ambani at #RILAGM #NayeIndiaKaNayaJosh #Jio

— Reliance Jio (@reliancejio) July 15, 2020