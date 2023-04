अनिल परब यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचा दिलासा; ईडी कारवाईविरोधातील अंतरिम स्थगितीचा आदेश कायम

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते अनिल परब यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. साई रिसॉर्ट प्रकरणात याआधी ईडीच्या कारवाईविरोधात दिलेला अंतरिम स्थगितीचा आदेश 19 एप्रिल 2023 पर्यंत वाढवण्यात आला आहे.

Relief to Shiv Sena (UBT) leader Anil Parab extended till April 19, 2023.

Parab is accused in a money laundering case.

The case comes from a complaint alleging environmental law violation at a land located in Dapoli, Maharashtra. @advanilparab @dir_ed #BombayHighCourt pic.twitter.com/n2WRIt6HHL

