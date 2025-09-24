पोटातून गुडगुड आवाज येत असेल तर, हे करून पहा

सामना ऑनलाईन
|

काही चटरफटर खाल्ल्यानंतर काही तासांनंतर पोटातून गुडगुड आवाज येतो. हा आवाज येणे म्हणजे पचन प्रक्रियेचा एक सामान्य भाग असू शकतो. परंतु तो येऊ नये याची काळजी घ्या. सर्वात महत्त्वाचे म्हणेज दररोज जास्तीत जास्त पाणी प्या. जास्त पाणी पचन प्रक्रियेस मदत करते. त्यामुळे आवाज येत असेल तो कमी होतो. जेवणात सकस आहार घ्या.

तणावामुळे पचन संस्थेवर परिणाम होतो. त्यामुळे दिवसातून एकदा योगा किंवा ध्यानधारणा करा. तणाव कमी करण्याचा प्रयत्न करा. नियमित व्यायाम करावा. पुरेसा आराम केल्यास गुडगुड आवाज कमी होण्यास मदत मिळते. जर पोटात जास्त गुडगुड आवाज येत असेल तर डॉक्टरांना दाखवा.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

आलिशान गाड्या बांधावर जात नाहीत म्हणून गिरीश महाजन पाहणी न करताच माघारी

‘शक्तिपीठ’ला पैसे घालविण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्या! – सुप्रिया सुळे

ढगफुटीसदृश पावसाचा 423 गावांना फटका; अहिल्यानगरमधील 84 हजार 860 हेक्टरवरील पिकांचे प्रचंड नुकसान

शाही दसरा महोत्सवाचा थाटात शुभारंभ, कोल्हापूरचे पालकमंत्री; सहपालकमंत्र्यांसह आमदारांची महोत्सवाकडे पाठ

नुकसान मणभर, मदत कणभर! सरकारकडून पूरग्रस्तांची थट्टा छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणीला कवडीही नाही

शनैश्वर देवस्थानावर प्रशासक; शनिशिंगणापुरात जल्लोष

ट्रम्प यांच्या व्हिसा निर्बंधांचे हादरे, रुपयाही घसरला!

नवरात्र दिवस तिसरा- शौर्य आणि शक्तीचे प्रतिक असलेल्या चंद्रघंटा देवीचे महत्त्व जाणून घ्या

ठाणे मेट्रोची निवडणूक चाचपणी; काँग्रेस जनहित याचिका दाखल करण्याच्या तयारीत, ना कारशेडचा पत्ता.. ना पायाभूत सुविधांची उभारणी