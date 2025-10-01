Repo Rate जैसे थे, कोणताही बदल नाही; RBI ची घोषणा, कर्जधारकांना दिलासा नाही

केंद्रीय रिझर्व्ह बँकने (आरबीआय) एमपीसी बैठकीचे निकाल जाहीर केले आहेत. 29 सप्टेंबर रोजी सुरू झालेल्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देताना आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, यावेळीही रेपो दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे कर्जाच्या ईएमआयवर कोणताही परिणाम होणार नाही. ऑगस्टनंतर, ऑक्टोबरमध्येही व्याजदर 5.5% कायम ठेवण्यात आला आहे. याआधी या वर्षात रेपोरेटमध्ये तीन वेळा कपात करण्यात आली आहे. या वर्षात तो १०० बेसिस पॉइंट्सने कमी करण्यात आला आहे.
आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी एमपीसी बैठकीचे निकाल जाहीर करताना जनतेला दसरा आणि गांधी जयंतीच्या शुभेच्छा दिल्या. त्यांनी सांगितले की, भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत आहे, पहिल्या तिमाहीत उत्कृष्ट जीडीपी वाढ झाली आहे. रेपो दर स्थिर ठेवण्याव्यतिरिक्त, मध्यवर्ती बँकेने एसडीएफ दर 5.25% आणि एमएसएफ दर 5.75% वर राखला आहे. त्यांनी सांगितले की एमपीसीचे सर्व सहा सदस्य रेपो दर स्थिर ठेवण्यास सहमत झाले आहेत. यावेळी रेपो दर 25 बेसिस पॉइंट्सने कमी होण्याची अपेक्षा होती, परंतु आरबीआयने तो स्थिर ठेवला आहे. यापूर्वी, रेपो दर तीन वेळा कमी करण्यात आला होता. फेब्रुवारी, एप्रिल आणि जूनच्या बैठकींमध्ये तो सतत १०० बेसिस पॉइंट्सने ६.५०% वरून ५.५०% पर्यंत कमी करण्यात आला.
रेपो दर कमी झाल्याने तुमचा कर्जाचा ईएमआय कसा कमी होईल? रेपो दर हा व्याजदर आहे ज्यावर आरबीआय देशातील सर्व बँकांना कर्ज देते आणि या दरातील चढउतारांचा थेट कर्जदारांवर परिणाम होतो. जेव्हा रिझर्व्ह बँक रेपो दर कमी करण्याचा निर्णय घेते तेव्हा बँका स्वस्त कर्जे मिळवतात आणि गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्ज ग्राहकांना त्यांचे व्याजदर कमी करून भेट देतात. तथापि, जेव्हा दर वाढतो तेव्हा बँका कर्जाचे व्याजदर वाढवण्याचा निर्णय घेतात.