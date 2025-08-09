धारलीतील बचाव कार्य पुढील दोन दिवसांत पूर्ण होईल! जाणून घ्या अपडेट

सामना ऑनलाईन
|

उत्तरकाशीतील धराली गावात ढगफुटी झाल्यानंतर पूर आला. या पुरात गावातील घरे, इमारती वाहून गेले. अनेक नागरिक बेपत्ता झाले. गेल्या पाच दिवसांपासून धारली, हर्षिल भागात बचाव कार्य युद्धपातळीवर सुरू आहे. आतापर्यंत 629 लोकांना वाचवण्यात आले आहे. बचाव कार्य एक ते दोन दिवसांत पूर्ण होईल.

केंद्र आणि राज्य सरकारी संस्था बाधितांना मदत करण्यात तसेच बेपत्ता लोकांचा शोध घेण्यात आणि मूलभूत सुविधा पुनर्संचयित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. लष्कर, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पोलिस आणि स्थानिक प्रशासनाच्या सहकार्याने आपत्तीग्रस्त भागात अडकलेल्या यात्रेकरू आणि स्थानिक नागरिकांचे बचाव कार्य सुरू आहे.

मी धारली येथील ग्राउंड झिरोला भेट दिली. आरोग्य विभागाने छावण्या उभारल्या आहेत. मी उत्तरकाशीतील जिल्हा रुग्णालयालाही भेट देणार आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या सूचनेनुसार, आरोग्य विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ आणि भारतीय सैन्याच्या पथके एकत्र काम करत आहेत, असे उत्तराखंडचे आरोग्य सचिव आर. राजेश कुमार यांनी सांगितले.

धारली येथील डॉक्टर आपत्तीत जखमींवर उपचार करत आहेत. याशिवाय 28 रुग्णवाहिका आणि बॅकअप रुग्णवाहिका तैनात करण्यात आल्या आहेत. 15 पैकी चार रुग्णांना घरी सोडण्यात आले आहे. बचाव कार्य एक ते दोन दिवसांत पूर्ण होईल, असे राजेश कुमार यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, महाराष्ट्रातील यात्रेकरूंनी सैन्य आणि राज्य सरकारचे आभार मानले आहेत. प्रत्येक बाधित कुटुंबाला तात्काळ मदत म्हणून 5000 रुपये देण्यात आले आहेत. नुकसानीचा सविस्तर अहवाल तयार केला जाईल आणि आवश्यक ती मदत लवकरच जारी केली जाईल, असे उत्तरकाशीचे जिल्हा दंडाधिकारी प्रशांत आर्य यांनी सांगितले. दरम्यान, धारली आपत्तीबाबत सोशल मीडियावर दिशाभूल करणारी माहिती पसरवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश पोलीस महानिर्देशक दीपम सेठ यांनी दिले आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Israel Palestine War – पॅलेस्टाईनच्या ‘पेले’चा इस्रायलच्या हल्ल्यात मृत्यू, प्रसिद्ध फुटबॉलपटू काळाच्या पडद्याआड

Mumbai News – भाऊरायाच्या यकृतदानामुळे बहिणीला जीवदान; मुलुंडच्या फोर्टिस रुग्णालयात अनोखे रक्षाबंधन

Latur News – फेसबुक लाईव्ह करत तरुणाने संपवलं जीवन, लातूरमधील हृदयद्रावक घटना

video

Video – UPI व्यवहारावर शुल्क आकारणार!

ट्रम्प टॅरिफचा परिणाम देशात दिसू लागला, तामिळनाडूतील अनेक कापड कंपन्यांनी थांबवले उत्पादन

Mumbai News – मुंबई विमानतळावर परदेशी प्राण्यांच्या तस्करीचा पर्दाफाश, बँकॉकहून आलेल्या प्रवाशाला अटक

Ratnagiri News – नऊ वर्षीय बालकाचा सर्पदंशाने मृत्यू, गावावर कोसळला दु:खाचा डोंगर

कंटेंट क्रिएटर तरुणीने उघड केला स्विगी आणि झोमॅटोमधला ‘ऑर्डर कॅन्सल्ड घोटाळा’!

किवींचा झिम्बाब्वेला दे धक्का! 67 वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला, साजरा केला कसोटी क्रिकेटमधला ऐतिहासिक विजय