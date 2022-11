संशोधकांनी केले ऑक्टोपसवर संशोधन; दिली त्यांच्या वर्तनाची आश्चर्यचकित करणारी माहिती…जाणून घ्या…

समुद्रातील जीव एकमेकांवर तऱ्हेतऱ्हेच्या वस्तू फेकतात. हे दृष्य पाहून लहान मुले आपसांत भांडण करत असल्यासारखे वाटते. ऑक्टोपसच्या अशा प्रकारच्या वर्तनाविषयी आश्चर्य व्यक्त करणाऱ्या एका माहितीचा शोध संशोधकांना लागला आहे.

ऑक्टोपस या समुद्री जिवाला एकांतात राहणे आवडते. त्यांच्या स्वभावाचे हे वैशिष्ट्य सर्वांनाच माहीत आहे, मात्र ऑस्ट्रेलियातील जर्विस बे येथील समुद्रात ‘ग्लुमी ऑक्टोपस’ अशी ओळख असलेले टेट्रिकस जातीचे ऑक्टोपस वेगळेच वर्तन करत आहेत, असे संशोधकांचे म्हणणे आहे. संशोधकांच्या एका पथकाने समु्द्राच्या तळाशी कॅमेरा लावून एक व्हिडियो चित्रीत केला होता. कॅमेरा पाण्याबाहेर काढल्यानंतर 20 तासांपेक्षाही जास्त वेळ चित्रीत केलेले व्हिडियो फुटेज संशोधकांनी पाहिले. याबाबत अँकरेजमधील अलास्का पॅसिफिक युनिव्हर्सिटीचे पर्यावरणशास्त्रज्ञ आणि लेखक डेव्हिड स्किल यांनी सांगितले की, आम्ही हे व्हिडियो फुटेज बघताना टीव्हीवरील एखादे दृष्य बघत असल्यासारखे आम्हाला वाटत होते.

त्यांनी पुढे सांगितले की, या व्हिडियोमध्ये आम्हाला ऑक्टोपसचे एकमेकांसोबत वर्तन कसे असते ते अगदी जवळून बघता आले. ते आपल्या हातांच्या सहाय्याने शंख, समुद्रातील शेवाळ गोळा करतात आणि नंतर दूर फेकून देतात. आपल्या सायफनच्या मदतीने ते पाण्यासोबत या वस्तू फेकत होते. कधी कधी ते समुद्रातील शेवाळं किंवा त्यांच्याकडील उरलेले अन्नही फेकत होते, तर काही वेळा ते एकमेकांवर या वस्तू फेकत होते. ऑक्टोपसच्या या आर्श्चचकित करणाऱ्या वर्तनाची माहिती जर्नल नेचरमध्ये प्रकाशित करण्यात आली आहे.

तसेच या जर्नलमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या माहितीनुसार, ऑक्टोपस जाणूनबुजून एकमेकांना लक्ष्य करत असल्याची माहिती त्यांच्या वर्तनाविषयी शोध लावणाऱ्या पथकाला मिळाली. ते एकमेकांवर खूप वेगाने वस्तू फेकतात. या वस्तू फेकणाऱ्या ऑक्टोपसचा रंग गडद किंवा मध्यम अशा वेगवेगळ्या रंगात बदलत होता.

It’s really called the “gloomy octopus” and it will throw things at other octopuses. https://t.co/g9tI8KwDqr

— NYT Science (@NYTScience) November 10, 2022