BMC Election Ward Reservation 2025 – मुंबईच्या महापालिकेच्या 227 प्रभागांसाठी आरक्षण सोडत जाहीर, वाचा संपूर्ण यादी

अखेर सात वर्षानंतर मुंबई महानगर पालिकेची निवडणूक होऊ घातली आहे. आज पालिकेच्या प्रभाग आरक्षण जाहीर झाले आहे. यंदाही शाळेच्या विद्यार्थ्यांकडून मुंबईच्या 227 प्रभागांसाठी आरक्षण सोडत काढण्यात आली.
मुंबई महानगरपालिकेतील एकूण सदस्यसंख्या 227
महिलांसाठी राखीव-114
अनुसुचित जातींसाठी राखीव वॉर्ड- 15, महिलांसाठी 8
अनुसुचित जमाती एकूण राखीव -2 महिलांसाठी 1
ओबीसी राखीव 61, महिलांसाठी 31
सर्वसाधारण वॉर्ड 149, महिलांसाठी राखीव 74
मुंबई महापालिकेच्या 227 प्रभागांपैकी 15 प्रभाग अनुसूचित जातीकरिता आरक्षित- (SC Reservation In BMC)
26- SC
93- SC
151-(SC महिलांसाठी आरक्षित)
186( SC महिलांसाठी आरक्षित)
146- SC
152- SC
155 (SC महिलांसाठी आरक्षित)
147( SC महिलांसाठी आरक्षित)
189 ( SC महिलांसाठी आरक्षित)
118 ( SC महिलांसाठी आरक्षित)
183 ( SC महिलांसाठी आरक्षित)
215- SC
141- SC
133 ( SC महिलांसाठी आरक्षित)
140- SC
मुंबई महापालिका अनुसूचित जमातीकरिता आरक्षित 2 प्रभाग-(ST Reservation In BMC)
प्रभाग क्रमांक –
53- ST महिला / पुरुष
121 – ST महिला
मुंबई महापालिका आरक्षण सोडत नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (OBC) आरक्षित प्रभाग- (OBC Reservation In BMC)
72 (OBC महिला आरक्षित)
46 (OBC महिला आरक्षित )
216 (OBC महिला आरक्षित)
32 ( OBCमहिला आरक्षित)
82 (OBC महिला आरक्षित)
85- OBC
49 (OBC महिला आरक्षित)
170 (OBC महिला आरक्षित)
19 (OBC महिला आरक्षित)
91- OBC
6 ( OBC महिला आरक्षित)
69- OBC
176 ( OBC महिला आरक्षित)
10- OBC
198 (OBC महिला आरक्षित)
191 (OBC महिला आरक्षित)
108 (OBC महिला आरक्षित)
219- OBC
129 ( OBC महिला आरक्षित)
117 ( OBC महिला आरक्षित)
171- OBC
113- OBC
70- OBC
105 ( OBC महिला आरक्षित)
12 ( OBC महिला आरक्षित)
195- OBC
50- OBC
137- OBC
1 ( OBC महिला आरक्षित)
226- OBC
136- OBC
4- OBC
182- OBC
95- OBC
222- OBC
33 ( OBC महिला आरक्षित)
138- OBC
27 ( OBC महिला आरक्षित)
45- OBC
187- OBC
80 (OBC महिला आरक्षित)
223- OBC
150 ( OBC महिला आरक्षित)
130- OBC
158 (OBC महिला आरक्षित)
167 (OBC महिला आरक्षित)
208- OBC
135- OBC
87- OBC
11 ( OBC महिला आरक्षित)
153 ( OBC महिला आरक्षित)
18 ( OBC महिला आरक्षित)
13 ( OBC महिला आरक्षित)
193- OBC
76- OBC
41- OBC
111- OBC
128 ( OBC महिला आरक्षित)
52 (OBC महिला आरक्षित)
63- OBC
100 (OBC महिला आरक्षित)
मुंबई महापालिका आरक्षण सोडत सर्वसाधारण महिला आरक्षित जागा एकूण -74 (Open Women Reservation In BMC)
103 (Open महिला आरक्षित)
126 (Open महिला आरक्षित)
184 (Open महिला आरक्षित)
51 (Open महिला आरक्षित)
132 (Open महिला आरक्षित)
131 (Open महिला आरक्षित)
2 (Open महिला आरक्षित)
8 (Open महिला आरक्षित)
79 (Open महिला आरक्षित)
174 (Open महिला आरक्षित)
124 (Open महिला आरक्षित)
199 (Open महिला आरक्षित)
142 (Open महिला आरक्षित)
114 (Open महिला आरक्षित)
17 (Open महिला आरक्षित)
101 (Open महिला आरक्षित)
44 (Open महिला आरक्षित)
224 (Open महिला आरक्षित)
84 (Open महिला आरक्षित)
66 (Open महिला आरक्षित)
201 (Open महिला आरक्षित)
205 (Open महिला आरक्षित)
38 (Open महिला आरक्षित)
96 (Open महिला आरक्षित)
71 (Open महिला आरक्षित)
112 (Open महिला आरक्षित)
179 (Open महिला आरक्षित)
116 (Open महिला आरक्षित)
163 (Open महिला आरक्षित)
83 (Open महिला आरक्षित)
156 (Open महिला आरक्षित)
172 (Open महिला आरक्षित)
81 (Open महिला आरक्षित)
78 (Open महिला आरक्षित)
28 (Open महिला आरक्षित)
88 (Open महिला आरक्षित)
15 (Open महिला आरक्षित)
31 (Open महिला आरक्षित)
24 (Open महिला आरक्षित)
134 (Open महिला आरक्षित)
180 (Open महिला आरक्षित)
209 (Open महिला आरक्षित)
94 (Open महिला आरक्षित)
115 (Open महिला आरक्षित)
175 (Open महिला आरक्षित)
197 (Open महिला आरक्षित)
203 (Open महिला आरक्षित)
16 (Open महिला आरक्षित)
97 (Open महिला आरक्षित)
212 (Open महिला आरक्षित)
220 (Open महिला आरक्षित)
74 (Open महिला आरक्षित)
21 (Open महिला आरक्षित)
77 (Open महिला आरक्षित)
61 (Open महिला आरक्षित)
64 (Open महिला आरक्षित)
73 (Open महिला आरक्षित)
110 (Open महिला आरक्षित)
60 (Open महिला आरक्षित)
177 (Open महिला आरक्षित)
173 (Open महिला आरक्षित)
37 (Open महिला आरक्षित)
14 (Open महिला आरक्षित)
139 (Open महिला आरक्षित)
218 (Open महिला आरक्षित)
227 (Open महिला आरक्षित)
42 (Open महिला आरक्षित)
127 (Open महिला आरक्षित)
196 (Open महिला आरक्षित)
143 (Open महिला आरक्षित)
56 (Open महिला आरक्षित)
213 (Open महिला आरक्षित)
सर्वसाधारण प्रभाग क्रमांक- (Open Genral Reservation BMC)
3- Open
5-Open
7-Open
9-Open
20-Open
22-Open
23-Open
25-Open
29-Open
30-Open
34-Open
35-Open
36-Open
40-Open
43-Open
47-Open
48-Open
54-Open
55-Open
57-Open
58-Open
59-Open
62-Open
65-Open
68-Open
75-Open
86-Open
89-Open
90-Open
92-Open
98-Open
99-Open
102-Open
104-Open
106-Open
107-Open
109-Open
119-Open
120-Open
122-Open
123-Open
125-Open
144-Open
145-Open
148-Open
154-Open
159-Open
160-Open
161-Open
162-Open
164-Open
165-Open
166-Open
168-Open
169-Open
178-Open
181-Open
185-Open
188-Open
190-Open
192-Open
194-Open
200-Open
202-Open
204-Open
206-Open
207-Open
210-Open
211-Open
214-Open
217-Open
221-Open
225-Open