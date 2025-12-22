पंजाबच्या माजी पोलीस महानिरीक्षकांनी स्वतःवरच झाडली गोळी, काय आहे कारण?

पंजाब पोलीस दलाचे माजी पोलीस महानिरीक्षक अमर सिंह चहल यांनी आज आपल्या पटियाला येथील राहत्या घरी स्वतःवरच गोळी झाडली. यानंतर त्यांना तात्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे, पण त्यांची प्रकृती अतिशय गंभीर आहे. डॉक्टर त्यांच्यावर उपचार करत आहेत. पण अद्याप त्यांची स्थिती चिंताजनक आहे.
घटनास्थळावरून पोलिसांना एक १२ पानी सुसाईड नोट सापडली आहे. या नोटमध्ये त्यांनी ऑनलाइन फ्रॉड (इंटरनेटवरून झालेली मोठी आर्थिक फसवणूक) झाल्याचे लिहिले आहे. या फसवणुकीमुळे त्यांना खूप मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून त्यामुळेच ते खूप तणावात होते, असे नोटमध्ये त्यांनी म्हटले आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फॉरेन्सिक टीमने घटनास्थळाची तपासणी केली आहे आणि आवश्यक पुरावे गोळा केले आहेत. कुटुंबातील सदस्यांचे आणि इतर संबंधित व्यक्तींचे जबाबही नोंदवले जात आहेत. तपास पूर्ण झाल्यानंतरच घटनेचे नेमके कारण स्पष्ट होईल. पोलीस याप्रकरणी अधिक तपास करत आहेत.
दरम्यान, अमर सिंह चहल हे पंजाब पोलीस दलातून निवृत्त झाले होते आणि पटियाला येथे कुटुंबासोबत राहत होते. ते २०१५ च्या फरीदकोट गोळीबार प्रकरणात आरोपी आहेत. २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी एडीजीपी एलके यादव यांच्या नेतृत्वाखालील पंजाब पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने फरीदकोट न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. आरोपपत्रात चहल यांचे देखील नाव समाविष्ट आहे. आरोपपत्रात पंजाबमधील अनेक प्रमुख राजकारण्यांची नावे देखील समाविष्ट आहेत.