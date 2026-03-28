ऋषभ शेट्टीचे ‘कांतारा चॅप्टर 1’ टीमसोबत मतभेद, इंस्टाग्रामवर काही कलाकारांना केले अनफॉलो

‘कांतारा चॅप्टर १’ हा गेल्या वर्षीच्या सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या चित्रपटांपैकी एक होता. ‘कांतारा’ या पहिल्या भागानंतर ऋषभ शेट्टी हा प्रेक्षकांच्या गळ्यातील ताईत बनला होता. त्याच्या या चित्रपटाने केवळ दाक्षिणात्य चाहत्यांनाच नव्हे, तर हिंदी प्रेक्षकांनाही आश्चर्यचकित केले होते. परंतु गेल्या काही दिवसांपासून येत असलेल्या बातम्यांनुसार, ऋषभचे चित्रपटाच्या टीमसोबत काही मतभेद सुरू झाले आहेत.
सोशल मीडियावर अशा बातम्या समोर आल्या आहेत की, ऋषभ शेट्टीचे ‘कांतारा चॅप्टर १’ च्या टीमसोबत काही मतभेद आहेत. परिणामी, या अभिनेत्याने चित्रपटातील दोन प्रमुख व्यक्तींना इंस्टाग्रामवर अनफॉलो केले आहे. या दोन व्यक्ती म्हणजे चित्रपटाची मुख्य अभिनेत्री रुक्मिणी वसंत आणि राज बी. शेट्टी. या दोघांव्यतिरिक्त, ऋषभने या चित्रपटाची निर्मिती करणाऱ्या ‘होंबाळे फिल्म्स’ या कंपनीलाही अनफॉलो केले आहे.
ऋषभने असे का केले हे अद्याप उघड झाले नसले तरी, त्यांच्यात काहीतरी मतभेद सुरू होते आणि त्यामुळेच अभिनेत्याने हा निर्णय घेतला असावा, अशी जोरदार चर्चा आहे. ऋषभ शेट्टी, रक्षित शेट्टी आणि राज बी. शेट्टी यांना ‘शेट्टी त्रिकूट’ म्हणून ओळखले जात असे. त्यामुळे त्यांची मैत्री कुठेही लपलेली नव्हती. त्यामुळेच राजला अनफॉलो केल्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
“कांटारा चॅप्टर १” हा २०२२ च्या “कांटारा” चित्रपटाचा प्रीक्वल (मागील कथा) होता. हा चित्रपट २०२५ मध्ये प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटाला जगभरातील प्रेक्षकांकडून प्रचंड प्रेम मिळाले. ऋषभ शेट्टीने या चित्रपटात मुख्य भूमिका साकारली होती आणि त्याचे दिग्दर्शनही केले होते. रुक्मिणी वसंत मुख्य अभिनेत्री म्हणून दिसली होती. या चित्रपटात गुलशन देवैया आणि जयराम हे कलाकारही होते.