हातात काठी घेऊन सामना पाहायला पोहोचला ऋषभ पंत , पाहा व्हिडीओ

दिल्ली कॅपिटल्सच्या गेल्या सिझनचा कर्णधार ऋषभ पंत हा यंदा त्यांच्या अपघातामुळे आयपीएल खेळत नाहीए. ऋषभ पंतला अजूनही मैदानावर परतायला वर्षभर लागणार आहे. अद्याप त्याच्या पायाला पट्ट्या असून तो काठीच्या आधारे चालत आहे. अशा अवस्थेतही तो मंगळवारी दिल्ली कॅपिटल्स आणि गुजरात टायटन्स मध्ये झालेला सामना पाहायला अरुण जेटली स्टेडियमवर आला होता.

Look who’s here supporting the @DelhiCapitals – RP 17 🤌🤌#TATAIPL pic.twitter.com/56Dd0Tw7NE

— IndianPremierLeague (@IPL) April 4, 2023