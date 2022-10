Rishi Sunak राजे चार्ल्स यांच्या भेटीनंतर ऋषी सुनक अधिकृतपणे ब्रिटनचे पंतप्रधान

हिंदुस्थानी वंशाचे ऋषी सुनक हे ब्रिटनचे पंतप्रधान बनले आहेत. अवघ्या 42व्या वर्षी सुनक यांच्या हाती ब्रिटनचा कारभार आला आहे. हुजूर पक्षाचे सदस्य असलेल्या ऋषी सुनक यांनी पंतप्रधानपदी निवड झाल्यानंतर पहिल्यांदाच राजे चार्ल्स (तिसरे) यांची भेट घेतली. राजे चार्ल्स यांनी सुनक यांनी सरकार स्थापनेसाठी भेटीचे आमंत्रण दिले.

लिझ ट्रस यांनी अवघ्या 45 दिवसांत पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर ब्रिटनचे राजकारण ढवळून निघाले. माजी पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन, पेनी मॉर्डंट आणि ऋषी सुनक हे तिघे रिंगणात होते. मात्र, सत्ताधारी कंझरव्हेटिव्ह पक्षाच्या (हुजूर पक्ष) बहुतांशी खासदारांनी सुनक यांना पाठिंबा दिला. त्यामुळे जॉन्सन यांनी सुरुवातीला माघार घेतली. त्यानंतर स्थानिक वेळेनुसार दुपारी 2 पर्यंत पेनी मॉर्डंट यांनीही माघार घेतली. त्यानंतर ऋषी सुनक हे ब्रिटनचे नवे पंतप्रधान असतील अशी घोषणा हुजूर पक्षाने केली आहे.

बोरिस जॉन्सन यांचे ट्विट

दरम्यान, ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी ट्विटरद्वारे पंतप्रधानपदी निवड झाल्याबद्दल ऋषी सुनक यांचे अभिनंदन केले. या ऐतिहासिक दिनानिमित्त ऋषी सुनक यांचे अभिनंदन. हुजूर पक्षातील प्रत्येक सदस्यासाठी नव्या पंतप्रधानांना मनापासून समर्थन देण्याचा हा दिवस आहे, असे त्यांनी ट्विटमध्ये म्हटले.

Congratulations to @RishiSunak on this historic day, this is the moment for every Conservative to give our new PM their full and wholehearted support.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) October 25, 2022