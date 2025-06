Bangalore Stampede – काल तुमच्यासोबत आनंद साजरा केला आणि आज…; ऋषी सुनक यांच्याकडून शोक व्यक्त

रॉयल चॅलेंजर्सं बंगळुरू संघाने मंगळवारी तब्बल 18 वर्षांनंतर आयपीएलच्या ट्रॉफीवर आपले नाव कोरले. यामुळे आरसीबीच्या चाहत्यांनी आनंद साजरा केला. पण हा आनंदांचे रुपांतर दुःखात झाले. चाहत्यांचा हा जल्लोष जिवावर बेतला असून बंगळुरुतील एम. चिन्नास्वामी मैदानावर झालेल्या चेंगराचेंगरीत 11 जणांचा मृत्यू झाला. अनेक तरुण या चेंगराचेंगरीमध्ये जखमी झाले आहेत. या दुर्घटनेवर अनेक नेते मंडळींनी प्रतिक्रिया दिली. या अपघातानंतर ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनीही तीव्र शोक व्यक्त केला आहे.

Mine and Akshata’s hearts go out to everyone who has lost loved ones or been hurt in the tragic events in Bengaluru.

We celebrated with you yesterday and we mourn with you today.

— Rishi Sunak (@RishiSunak) June 4, 2025