‘…तर ब्रिटनमधून हाकलून दिले जाईल’; बेकायदेशीर स्थलांतरीतांविरोधात ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषि सुनक आणणार नवा कायदा

ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी आज देशात येणाऱ्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या लाटा रोखण्यासाठी एक नवीन योजना जाहीर केली. त्यांनी एक चेतावणी जारी करताना सुनक म्हणाले की, जे बेकायदेशीरपणे यूकेमध्ये प्रवेश करतात त्यांना आश्रयासाठी दावा करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

‘तुम्ही इथे बेकायदेशीरपणे आलात तर तुम्ही आश्रयासाठी दावा करू शकत नाही. तुम्हाला आमच्या आधुनिक गुलामगिरीच्या संरक्षणाचा फायदा होऊ शकत नाही. तुम्ही खोटे मानवी हक्कांचे दावे करू शकत नाही आणि तुम्ही राहू शकत नाही’, असं ऋषी सुनक यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे.

‘जे बेकायदेशीरपणे येथे येतात त्यांना आम्ही ताब्यात घेऊ आणि नंतर त्यांना काही आठवड्यांत काढून टाकू, एकतर त्यांच्या स्वत: च्या देशात असं करणं सुरक्षित असेल तर किंवा रवांडासारख्या सुरक्षित तिसऱ्या देशात आणि एकदा तुम्हाला काढून टाकल्यानंतर, तुमच्यावर बंदी घातली जाईल. जसे अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये कधीही आपल्या देशात पुन्हा प्रवेश करणार नाही’, असे ते पुढे म्हणाले.

If you come to the UK illegally:

➡️ You can’t claim asylum

➡️ You can’t benefit from our modern slavery protections

➡️ You can’t make spurious human rights claims

➡️ You can’t stay pic.twitter.com/026oSvKoJZ

— Rishi Sunak (@RishiSunak) March 7, 2023