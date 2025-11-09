असं झालं तर…पत्नीला मोबाईलचे व्यसन जडले तर…

सामना ऑनलाईन
|

1 सध्या स्मार्टफोनचा जमाना आहे. प्रत्येकाच्या हातात फोन आहे. फोनमुळे बऱ्याच गोष्टी सोप्या झाल्या आहेत. परंतु याचे काही दुष्परिणामही दिसत आहेत. अनेक जण फोनच्या आहारी जात आहेत.

2 सोशल मीडियावर तासन्तास वाया घालवणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत. बऱयाच बायकांना मोबाईलचे व्यसन जडलेले दिसत आहे. त्या दिवसातील बरेच तास रील्स, यूटय़ुबवर असतात.

3 जर पत्नीला जडलेले मोबाईलचे व्यसन सोडायचे असेल तर सर्वात आधी शांतपणे आणि प्रेमाने तिच्याशी संवाद साधा. जास्त फोनचा वापर करणे चुकीचे आहे, हे तिला पटवून द्या.

4 तिला मोबाईलऐवजी इतर मनोरंजक गोष्टींमध्ये गुंतवण्यासाठी प्रोत्साहन द्या. तिला फिरायला घेऊन जा. एखादा छंद जोपासायला सांगा. तिला कामांमध्ये मदत करा.

5 संवाद साधूनही काही फरक पडत नसेल आणि परिस्थिती गंभीर होत असेल, तर समुपदेशकाची मदत घेण्याचा विचार करा. हळूहळू मोबाईलचे व्यसन कमी करायला सांगा.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

पतीचा काटा काढणाऱ्या पत्नीसह प्रियकराला जन्मठेप

चामखीळ हटवायची असेल तर… हे करून पहा

हिंदुस्थानींनी दुबईत खरेदी केली 84 हजार कोटींची प्रॉपर्टी

एचएएल-अमेरिकन कंपनीमध्ये 8,870 कोटींचा करार, हिंदुस्थानला 113 तेजस मार्क-1 इंजिन मिळणार

इराणची क्षेपणास्त्र चाचणी; अमेरिका, युरोपही टप्प्यात; 10 हजार किमीपर्यंत हल्ला करण्याची क्षमता… मिसाईलचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल

दिव्यात भटक्या कुत्र्याने चिमुकलीचे लचके तोडले, दोन वर्षांची वेदा गंभीर जखमी

अविवाहित मुलगी भत्त्यासाठी पात्र ठरू शकत नाही, केरळ हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

पीएफसाठी ऑटोमॅटिक ट्रान्सफर सिस्टम लागू

न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशनमध्ये 122 पदांसाठी अर्ज सुरू