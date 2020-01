रितेश देशमुखचा मुलगा म्हणतो; गांधीजींना चष्मा होता, कारण ते जवळून टीव्ही पाहायचे!

बॉलिवूड अभिनेता रितेश देशमुख याने महात्मा गांधी यांच्या पुण्यातिथीनिमित्त एक खास व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. या व्हिडीओमध्ये रितेश आपल्या दोन्ही मुलांना गांधीजींबाबत माहिती देत आहे. गांधीजी खुप… खुप… खुप… महान होते आणि आपल्यापेक्षा मोठे होते, असे रितेश देशमुख मुलांना सांगतो. यावेळी तो महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि आपले दिवंगत वडील विलासराव देशमुख हे देखील गांधीजींपेक्षा खुप छोटे होते, असेही रितेश मुलांना सांगतो.

रितेश देशमुखने ट्विटर आणि इंस्टाग्रामवर हे व्हिडीओ शेअर केले आहेत. रियान आणि राहिल महात्मा गांधीजींबाबत माझ्याशी चर्चा करत आहेत. गांधीजींचे तत्व आणि सिद्धांत नेहमीच प्रेरणादायक राहतील, असे कॅप्शन या व्हिडीओला रितेशने दिले आहे. या व्हिडीओच्या सुरुवातीला रितेशचा पाच वर्षाचा मुलगा रियान गांधीजींच्या चष्माबाबत बोलतो. गांधीजी खुप जवळून टीव्ही पाहायचे, त्यामुळे त्यांना चष्मा लागला होता, असे तो म्हणतो. यानंतर रितेश त्याला ‘तू कसा टीव्ही पाहतो?’, असा प्रश्न विचारतो. याला रियान, ‘हो, मी देखील जवळून पाहतो’, असे उत्तर देताना दिसतो.

गांधीजींशी भेट झाल्यावर कायम बोलणार?

यानंतर रितेश मुलांना गांधीजींशी भेट झाल्यावर काय बोलाल असा प्रश्न विचारतो. तेव्हा रियान म्हणतो की, गांधीजी आकाशात राहतात, त्यामुळे मी त्यांना भेटू शकत नाही. यावर रितेश त्याला समजावतो की, तू गांधीजींशी भेटू शकत नाही, परंतु तुला हे माहिती आहे की, ते खुप… खुप.. महान व्यक्ती होते. यावर रियान नाही, मला नाही माहिती, असे उत्तर देतो.

यानंतर रियान बाबा रितेशला प्रश्न विचारतो की गांधीजी आपल्यापेक्षा मोठे होते का? यावर रितेश म्हणतो, हो ते आपल्या सर्वांपेक्षाही खुप मोठे होते. ते आजोबांपेक्षाही मोठे होते. तर लहान मुलगा विचारतो की, गांधीजी बाबा (आजोबा) पेक्षाही मोठे होते. यावर रितेश म्हणतो, हो ते त्यांच्यापेक्षाही खुप मोठे होते. त्यांच्या तुलनेत बाबा (विलासराव देशमुख) खुप… खुप.. छोटे होते.

Riaan & Rahyl discussing #MahatmaGandhi ji with me. Gandhiji’s core values will be relevant across generations. @geneliad pic.twitter.com/kUkIsNZNaE

दरम्यान, हा व्हिडीओ व्हायरल झाला असून नेटकऱ्यांना आवडला आहे. नेटकऱ्यांनी रितेशची प्रशंसा केली आहे. हे संस्कार असल्याचे युझर्सने म्हटले आहे. तर आपणही आपल्या मुलांना रितेश देशमुख सारखे समजून सांगायला हवे, असे एका युझरने म्हटले आहे.

we need to educate our child like @Riteishd is doing give love to this two lovely kid

— खुशबू त्रिपाठी (@khushbootripa12) January 30, 2020