गुजराती लोक बिहारचे मतदार, निवडणूक आयोगाच्या संगनमताने भाजपची बेईमानी; तेजस्वी यादव यांची टीका

सामना ऑनलाईन
|

गुजराती लोक बिहारचे मतदार झाले आहेत असा दावा राजदचे नेते तेजस्वी यादव यांना केला आहे. तसेच निवडणूक आयोगाच्या संगनमताने भाजप बेईमानी करत आहे असेही यादव म्हणाले.

एका पत्रकार परिषदेत तेजस्वी यादव म्हणाले की, आता गुजरातमधील लोक बिहारचे मतदार होत आहेत. भाजपचे प्रभारी भिखूभाई दलसाणिया हे पाटणाचे मतदार झाले आहेत. त्यांनी शेवटचा मतदान 2024 मध्ये गुजरातमध्ये केला होता, पण तरीही ते पाटणाचे मतदार आहेत. त्यांनी गुजरातमधील आपले नाव वगळून घेतले आहे, पण हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की पाच वर्षे पूर्ण झाली नाहीत आणि तुम्ही जागा बदलून मतदान सुरू केले आहे. बिहार निवडणुका झाल्यानंतर, नाव वगळून घेऊन ते कुठे जाणार? हा एक कट आहे जो तुम्हा सर्वांना समजून घ्यावा लागेल. भाजप निवडणूक आयोगाच्या संगनमताने मोठ्या प्रमाणात बेइमानी करत आहे असेही यादव म्हणाले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

सकाळी राखी बांधून घेतली, रात्री लैंगिक अत्याचार करून खून केला; बहीण-भावाच्या नात्याला काळिमा फासणारी घटना

शाकाहार करायचा की मांसाहार हे लोक ठरवतील, आदित्य ठाकरे यांचे मत

भटक्या कुत्र्यांना सांभाळण्याचा खर्च हजारो कोटींचा, रस्त्यावर उंदीर उच्छाद मांडणार; भाजप नेत्या मेनका गांधींनी व्यक्त केली भिती

दादरच्या कबुतर खान्याजवळ मराठी एकीकरण समितीचं आंदोलन; पोलिसांकडून धरपकड, प्रचंड गोंधळ

एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या माणसांकडे दुर्लक्ष करा, अमित शहांचा देवेंद्र फडणवीसांना सल्ला – संजय राऊत

माझे खरे वय 35 वर्षे, 124 वय दाखवणे ही निवडणूक आयोगाची चूक; मिंता देवी निवडणूक आयोगावर संतापल्या

मुलांच्या तोंडचा सरकारी तांदूळ आफ्रिकेत पोहोचवतंय कोण? अंबादास दानवे यांचे छगन भुजबळ यांना पत्र

देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राला नपुंसक करत आहेत, संजय राऊत यांचा घणाघात

बारामुल्लामध्ये सुरक्षा दलाने दहशतवाद्यांचा घुसखोरीचा डाव उधळला, परिसरात शोधमोहीम सुरू