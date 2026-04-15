आम्हाला केंद्र सरकारच्या कार्यपद्धतीवरच आक्षेप, राजद नेते मनोज कुमार झा यांचे विधान

मतदारसंघ पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) प्रक्रियेवरून राष्ट्रीय जनता दलाचे (RJD) खासदार मनोज कुमार झा यांनी बुधवारी केंद्र सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या प्रक्रियेपूर्वी कोणतीही व्यापक चर्चा किंवा सल्लामसलत न केल्याचा आरोप करत त्यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची मागणी केली.
एएनआयशी बोलताना झा यांनी विचारले की, या निर्णयापूर्वी कोणता शास्त्रीय अभ्यास करण्यात आला आहे का? “सरकार व्हॉट्सअॅपवर चालत आहे का? तुम्ही सर्वपक्षीय बैठक बोलावलेली नाही. आम्हाला तुमच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप आहे,” असे ते म्हणाले.
महिला आरक्षण विधेयकाबाबत कोणत्याही पक्षाचा विरोध नसल्याचे स्पष्ट करत त्यांनी प्रक्रियेबाबत चिंता व्यक्त केली. “महिला आरक्षणाला कोणी विरोध केला नाही. मात्र आमची एकच मागणी होती – आरक्षणामध्ये आरक्षण (quota within quota). ती मागणी आजही कायम आहे,” असे झा यांनी सांगितले.
यासोबतच त्यांनी मतदारसंघ पुनर्रचनेशी संबंधित आधीच्या वेळापत्रकात बदल का करण्यात आला, यावरही प्रश्न उपस्थित केला. महिला आरक्षण तात्काळ लागू करता आले असते, असे नमूद करत त्यांनी इतर महत्त्वाच्या विषयांवर सखोल चर्चा होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. “महिला आरक्षण आजही लागू करता येऊ शकते, पण इतर मुद्द्यांवर घाई न करता व्यापक विचारविनिमय व्हायला हवा,” असे मत त्यांनी व्यक्त केले.