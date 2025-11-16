बिहार सरकारवर 62 हजार कोटींच्या घोटाळ्याचा आरोप; निकालानंतर हकालपट्टी होताच माजी मंत्र्याची भाजपला सोडचिठ्ठी

बिहार विधानसभा निवडणुकीमध्ये एनडीएने पाशवी बहुमत मिळवले. भाजप-जदयू मित्रपक्षांनी 200 हून अधिक जागा मिळवल्या. या निवडणुकीआधी नितीश कुमार सरकारवर 62 हजार कोटी रुपयांच्या वीज घोटाळ्याचा आरोप झाला होता. भाजपजे ज्येष्ठ नेते, माजी केंद्रीय मंत्री आर. के. सिंह यांनी हा आरोप करून खळबळ उडवून दिली होती. आता निकालानंतर त्यांना याची शिक्षा मिळाली असून भाजपने त्यांची पक्षातून हकालपट्टी केली आहे.
भाजपने आर. के. सिह यांना 6 वर्षांसाठी पक्षातून निलंबित केले आहे. याबाबत भाजपने एक पत्र जारी केले असून पक्षविरोधी कारवाया केल्याबद्दल ही कारवाई करण्यात आल्याचे म्हटले. या कारवाईनंतर अवघ्या काही तासांमध्ये आर. के. सिंह यांनी भाजप सदस्यत्वाचाही राजीनामा देत पक्षाला रामराम केला. याबाबत त्यांनी आपल्या अधिकृत एक्स अकाऊंटवरून पोस्ट शेअर केली आहे.
मैंने पार्टी को अपना त्यागपत्र भेज दिया है। मेरे द्वारा प्रदेश कार्यालय को भेजे गए पत्र तथा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा को भेजा गया त्यागपत्र सलंग्न है। pic.twitter.com/jmP8Qw17JA
— R. K. Singh (@RajKSinghIndia) November 15, 2025
बिहार विधानसभेचा निकाल लागल्यानंतर भाजपने पक्षविरोधी कारवाया केल्याबद्दल आर. के. सिंह यांच्यासह तीन बड्या नेत्यांवर कारवाई केली. पक्षाच्या कारवाईनंतर त्यांनी भाजपचा राजीनामा दिला. आर. के. सिंह यांनी भगलपूर येथील औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पाचे कंत्राट एनडीए सरकारने अदानी समूहाच्या कंपनीला देण्यात घोटाळा केल्याचा आरोप केला होता.
अदानी समूहापेक्षा एनटीपीसी कमी खर्चात हा प्रकल्प राबवू शकली असती असे सिंह यांनी म्हटले होते. अदानी प्रकल्पातून 6 रुपये प्रति युनिट या दराने वीज खरेदी करण्यास नितीश कुमार सरकारने सहमती दर्शवल्यानंतर त्यांनी हा आरोप केला होता. यात त्यांनी 60 हजार कोटींहून अधिक रकमेचा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला होता.
आर. के. सिंह हे 1975 च्या बिहार केडरचे आयएएस अधिकारी आहेत. त्यांनी याआधी यूपीए सरकारमध्येही गृहसचिव म्हणून काम केले होते. 2013 मध्ये सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. 2014 आणि 2019 मध्ये त्यांनी अर्राह लोकसभा मतदारसंघातून विजय मिळवला होता. मात्र 2024 च्या निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला होता.