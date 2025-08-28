Latur News – लातूर जिल्ह्यात पावसाने उडवली दाणादाण, अनेक ठिकाणी नागरिकांचे स्थलांतर; रस्ते वाहतूक ठप्प

सामना ऑनलाईन
|

जिल्ह्यात 24 तासांमध्ये केवळ 62.8 मिली मिटर सरासरी पाऊस झाला. परंतु या पावसामुळे जिल्ह्यात दाणादाण उडाली आहे. निवासी भागात पाणी शिरल्याने अनेक नागरिकांना स्थलांतर करावे लागले आहे. सुदैवाने जीवितहानी झाली नाही पण शेत शिवाराचे मोठं नुकसान झालेले आहे. जिल्ह्यातील तब्बल 49 ठिकाणी रस्ते वाहतूक ठप्प झाली. या शिवाय अनेक ठिकाणी शेतरस्ते बंद झाले.

अहमदपूर तालुक्यातील मौजे थोडगा या गावामधील पुलावरून पाणी वाहत आहे. तसेच 4 घरामध्ये पाणी गेल्यामुळे तेथील नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले आहे. जळकोट तालुक्यातील मौजे बेलसंगवी गावातील काही लोक लाळी येथे स्थलांतरित करणे सुरु आहे. तिरु प्रकल्पातून पाण्याचा विसर्ग वाढल्यामुळे या गावाचा संपर्क तुटण्याची शक्यता आहे.

अहमदपूर तालुक्यातील मौजे हासरणी येथील 30 ते 40 घरामध्ये पाणी शिरले असून तेथील कुटुंबांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यात आले आहे. चापोली येथील नागरिकांना शाळेत हलवले आहे. वडवळ नागनाथ येथे अनेक घरांमध्ये पाणी शिरले आहे. शाळा, ग्रामपंचायत कार्यालयात, घरांमध्ये, शेत शिवारातून पाणी वाहत आहे. शिरूर अनंतपाळमधील नदीच्या पलीकडं शेडमध्ये अडकलेल्या तीन व्यक्तींना सुखरूप पुराच्या पाण्यातून काढण्यात आले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

संमतीने शरिरसंबंध ठेवल्यानंतर लग्नाला नकार देणे हा बलात्काराचा गुन्हा नाही; सत्र न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

PHOTO – पुढच्या वर्षी लवकर या… दीड दिवसांच्या बाप्पाला भावपूर्ण निरोप

अहिल्यानगरमध्ये 8 कोटीची सुपारी आणि तंबाखू जप्त, स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई

कोणी निवृत्त व्हावे, असे मी म्हटले नव्हते; 75व्या वर्षी निवृत्तीवरून मोहन भागवत यांचे मोठे विधान

रत्नागिरीत शिवसेनेची मोर्चे बांधणी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे पडघम

Chandrapur News – ट्रकची रिक्षाला जोरदार धडक, 4 जणांचा जागीच मृत्यू; 3 गंभीर जखमी

श्री गजानन महाराजांच्या 115 व्या पुण्यतिथी उत्सवाची भक्तिमय सांगता

हिंदुस्थानवर अण्वस्त्र डागा…; अमेरिकेत शाळेमध्ये गोळीबार करणाऱ्या हल्लेखोराने बंदुकीवर लिहिले

न्यायालयीन कक्षाचा हुबेहूब देखावा, कोल्हापुरातील अ‍ॅड.नितीन बाडकर कुटुंबियांचा लक्षवेधी गणेशोत्सव