Australian Open 2024 – रोहन बोपन्नाने रचला इतिहास, पुरुष दुहेरीच्या अंतिम फेरीत धडक

हिंदुस्थानचा दिग्गज टेनिस खेळाडू रोहन बोपन्ना (Rohan Bopanna) आणि त्याचा ऑस्ट्रेलियन साथीदार मॅथ्यू एबडेन (Matthew Ebden) या जोडीने ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रॅण्डस्लॅम टेनिस स्पर्धेत पुरुष दुहेरीच्या अंतिम फेरीत (Australian Open final) धडक मारली आहे. उपांत्य फेरीमध्ये या जोडीने चेक गणाराज्यचा टॉमस मचाक (Tomas Machac) आणि चीनच्या झिझेन झांग (ZZ Zhang) या जोडीचा 3-3, 3-6 आणि 7-6 (10-7) असा पराभव केला.

रोहन बोपन्ना आणि मॅथ्यू एबडेन यांनी सलग दुसऱ्यांदा ग्रॅण्डस्लॅम टेनिस स्पर्धेची अंतिम फेरी गाठली आहे. गतवर्षी या जोडीने यूएस ओपनच्या अंतिम फेरीत धडक दिली होती. मात्र तिथे त्यांना उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले होते. त्यानंतर आता या जोडीने ऑस्ट्रेलियन ओपनची अंतिम फेरी गाठली आहे. विशेष म्हणजे रोहिन बोपन्ना पहिल्यांदाच ऑस्ट्रेलियन ओपनच्या अंतिम फेरीत पोहोचला आहे.

Persistence pays off 💪@rohanbopanna reaches his first #AusOpen men’s doubles final in his 17th attempt! pic.twitter.com/lSZtqgpNHE

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2024