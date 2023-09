Asian Games – महाराष्ट्राच्या पोरीनं जग जिंकलं, रोहन बोपन्नाच्या साथीने सुवर्णपदक पटकावलं

चीनमध्ये सुरू असलेल्या आशियाची क्रीडा स्पर्धेत हिंदुस्थानला आणखी एक सुवर्णपदक मिळाले आहे. रोहन बोपन्ना (Rohan Bopanna) आणि ऋतुजा भोसले (Rutuja Bhosale) यांनी टेनिस मिश्र दुहेरीच्या अंतिम फेरीत विजय मिळवत सुवर्णपदक जिंकले. अंतिम फेरीमध्ये हिंदुस्थानच्या जोडीने चायनीज तैपईच्या त्सुंग हाओ हुआंग (Tsung-hao Huang) आणि इन शुओ लियांग (En-shuo Liang) या जोडीचा 2-6, 6-3 आणि 10-4 असा पराभव केला.

रोहन बोपन्ना याचे आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील हे दुसरे पदक आहे. याआधी 2018मध्ये जकार्तामध्ये झालेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत बोपन्नाने दिविज शरणच्या साधीने सुवर्णपदक जिंकले होते. तर ऋतुजा भोसले हिचे आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील हे पहिलेच पदक आहे. ती मूळची महाराष्ट्रातील श्रीरामपूर येथील रहिवासी आहे. सध्या ती पुण्यात राहते.

Many congratulations to @rohanbopanna and @RutujaBhosale12 on winning the #GoldMedal in the Tennis Mixed Doubles event!

Let’s #Cheer4india 🇮🇳#WeAreTeamIndia | #IndiaAtAG22 pic.twitter.com/jQS9SzNWEo

— Team India (@WeAreTeamIndia) September 30, 2023