ती HOTLINE कर्जत-जामखेडकरासाठी का नाही? MIDC वरून रोहित पवार यांचा सवाल

सामना ऑनलाईन
|

एका फोनवर MIDC होणार असेल तर ती HOTLINE कर्जत-जामखेडकरासाठी का नाही? असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी महायुती सरकारला विचारला. तसेच आजचे सत्ताधारी मलिदा आणि स्वार्था शिवाय काहीच करत नाहीत असेही रोहित पवार म्हणाले.

एका भाषणादरम्यान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांना फोन लावला. या भागात एमआयडीसी हवी असे सांगितले. त्याचा एक व्हिडीओ रोहित पवार यांनी एक्सवर पोस्ट करून म्हटले आहे की, एका फोनवर MIDC होणार असेल तर ती HOTLINE कर्जत-जामखेडकरासाठी का नाही? कर्जत-जामखेडमध्ये MIDC व्हावी, त्यात उद्योग यावे आणि इथल्या युवांना रोजगार मिळावा म्हणून शासनाला डझनभर पत्र लिहिले, निवेदनं दिली, उपोषण केले, विधानसभेच्या प्रत्येक अधिवेशनात आवाज उठवला पण उद्योगमंत्री आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांनी शब्द देऊनही तो पाळला नाही, हा माझ्या मतदारसंघातील युवांवर अन्याय नाही का?

‘कुणाविषयीही आकस ठेवणार नाही किंवा ममत्त्वभाव बाळगणार नाही,’ अशी शपथ घेऊनही मंत्री या शपथेचा सर्रास भंग करतायेत. सरकारने नागरिकांना समान वागणूक देणं अपेक्षित असूनही आजचे सत्ताधारी मलिदा आणि स्वार्था शिवाय काहीच करत नाहीत, हेच यावरून सिद्ध होतं असे रोहित पवार म्हणाले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

SIR प्रक्रियेदरम्यान जीव गमावलेल्यांच्या कुटुंबियांना १ कोटी रुपयांची भरपाई मिळावी, अखिलेश यादव यांची मागणी

पश्चिम बंगालमध्ये २८ लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली, निवडणूक आयोगाने काय दिलं कारण? वाचा सविस्तर

मिंधे गटात जाण्यासाठी संतोष बांगरांनी 50 कोटी रुपये घेतले, भाजप आमदाराचा दावा

पराभवानंतर जखमेवर मीठ; राबडीदेवी यांना सरकारी बंगला सोडण्याची नोटीस

Ratnagiri News – चिपळूणात शिवसेनेची निवडणूक प्रचारात मुसंडी

राष्ट्रवादीच्या नेत्यावर प्राणघातक हल्ला; पुण्यातील रुग्णालयात उपचार सुरू, प्रकृती चिंताजनक

जगातील 80% लोकसंख्या शहरांकडे वळत आहे, गावे ओस पडत आहेत; संयुक्त राष्ट्रांचा चिंताजनक अहवाल

कामाऐवजी निधी आणि पैशाच्या जोरावर मत मागणे योग्य नाही! अजितदादांसह महायुतीच्या नेत्यांना शरद पवारांनी फटकारले

व्हाइट हाऊसजवळ गोळीबार, दोन सैनिक गंभीर जखमी; हल्लेखोराची ओळख पटली